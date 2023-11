La Turris è un disastro. L'Audace Cerignola deve approfittarne

La Turris viene da 6 sconfitte di fila. Nove nelle ultime dieci giornate. I numeri parlano chiaro: il Cerignola deve assolutamente vincere a Torre del Greco per invertire un trend non esaltante con una vittoria centrata nell’ultimo mese.

I “corallini” di mister Bruno Caneo, tornato sulla panchina dei campani in estate e che non sta di certo ripetendo i fasti di due stagioni fa, hanno tredici punti in classifica e sono in zona play-out. Quattro vittorie, di cui tre di fila, e un pareggio sono praticamente racchiuse nelle prime quattro di campionato. Poi il crollo verticale. Le sconfitte finora incassate sono state nove per ventuno gol fatti (terzo miglior attacco del torneo) e ventotto subiti (peggior difesa del girone). In casa, la Turris ha finora vinto due incontri e perso in cinque occasioni per nove gol fatti e tredici subiti.

Cannoniere della squadra è l’attaccante D’Auria con quattro gol. Seguono i compagni di reparto, i confermati Giannone e Maniero a quota tre assieme al centrocampista Scaccabarozzi. Due centri per l’attaccante Nocerino e il centrocampista Cum. Una a testa per i difensori Cocetta e Maestrelli, per il centrocampista Pugliese e per l’attaccante De Felice.

Mercato estivo movimentato in casa Turris. Confermati Fasolino tra i pali, Contessa, Frascatore e Miceli in difesa e, come detto, la coppia d’attacco Maniero-Giannone, sono arrivati numerosi volti nuovi tra cui Esempio, un ritorno, dall’Afragolese, Cocetta dall’Udinese e Maestrelli dal Frosinone in difesa; Burgio dal Monterosi, Cum dal Matera, Franco (un ritorno) e Matera dall’Avellino e Scaccabarozzi dalla Juve Stabia in mediana; D’Auria dall’Imolese, De Felice dalla Paganese e l’ex Guida in attacco.

Turris e Audace tornano ad affrontarsi per la seconda volta in questa stagione al “Liguori”. A ottobre, in Coppa Italia di Serie C, cerignolani eliminati dalla doppietta di D’Auria.

Nei due restanti precedenti tra le due squadra in Campania, c’è l’1-1 in Serie D 2017/2018 con vantaggio dei padroni di casa di Liccardi e pareggio di Donnarumma per gli ospiti e il 2-1 della passata stagione in Serie C con reti di Leonetti e Maniero per la Turris e il momentaneo pareggio di Achik per il Cerignola.

Arbitro dell’incontro sarà Aleksandar Djurdjevic di Trieste. Calcio d’inizio domenica alle 18:30.

Di seguito l’attuale rosa della Turris. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla quattordicesima giornata.

TURRIS – Allenatore: Bruno Caneo

PORTIERI

22 – Andrea Pagno (Proveniente dall’AlbinoLeffe – 2001) (3/-7)

77 - Gaetano Fasolino (Confermato – 2000) (11/-21)



DIFENSORI

Francesco Clemente (Proveniente dall’Ercolano – 2004) (0/0)

5 - Niccolò Cocetta (Proveniente dall’Udinese – 2003) (12/1)

27 - Sergio Contessa (Confermato – 1990) (12/0)

33 - Lorenzo D’Alessio (Proveniente dal Giugliano – 2001) (0/0)

2 – Stefano Esempio (Proveniente dall’Afragolese – 1999) (9/0)

3 - Paolo Frascatore (Confermato – 1992) (11/0)

13 - Alessio Maestrelli (Proveniente dal Frosinone – 2003) (7/1)

6 – Mirko Miceli (Confermato – 1991) (10/0)

25 - Mirco Musumeci (Proveniente dal Legnago Salus – 2003) (0/0)

28 – Arturo Onda (Proveniente dalla Gelbison – 2001) (0/0)

16 - Francesco Rizzo (D) (Confermato – 1998) (0/0)



CENTROCAMPISTI

29 – Riccardo Burgio (Proveniente dal Monterosi – 2001) (11/0)

24 – Gianluca Cum (Proveniente dal Matera – 2002) (14/2)

4 – Daniele Franco (Proveniente dall’Avellino – 1994) (11/0)

21 – Antonio Matera (Proveniente dall’Avellino – 2001) (9/0)

99 – Samuel Pugliese (Proveniente dalla Palmese – 2004) (10/1)

72 – Matteo Saccani (Proveniente dalla Pergolettese – 2001) (5/0)

23 – Jacopo Scaccabarozzi (Proveniente dalla Juve Stabia – 1994) (14/3)



ATTACCANTI

7 – Gianluca D’Auria (Proveniente dall’Imolese – 1996) (12/4)

11 – Francesco De Felice (Proveniente dalla Paganese – 1996) (13/1)

10 - Luca Giannone (Confermato – 1989) (11/3)

9 – Angelo Guida (Proveniente dalla Casertana – 2002) (3/0)

19 - Riccardo Maniero (Confermato – 1987) (13/3)

17 – Luca Nocerino (Proveniente dal Portici – 2002) (11/2)

14 – Fabian Pavone (Proveniente dalla Fidelis Andria – 2000) (6/0)