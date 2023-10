Occasione ghiotta per il Foggia contro un Monopoli in piena crisi

Col vento in poppa, forte di 6 risultati positivi consecutivi, il Foggia di mister Cudini affronterà domani alle 20:45 al “Veneziani” il Monopoli per quello che sarà il terzo derby stagionale.

In estate, i biancoverdi hanno affidato la panchina a mister Francesco Tomei (ex difensore dei rossoneri nella stagione 2004/2005), alla sua prima esperienza da allenatore in prima squadra dopo aver ricoperto ruoli di “secondo” e collaboratore tecnico in altri club. Ne sta risentendo il cammino dei monopolitani che, finora, non hanno mai vinto. Tre pareggi in campionato e quattro sconfitte, di cui una in Coppa Italia e due consecutive nelle ultime due gare di campionato, pongono il tecnico monopolitano decisamente sulla graticola. La sua squadra, inoltre, non va a segno da quattro gare tra Serie C e Coppa Italia di categoria. Due volte Starita e una a testa per Borello e Cargnelutti rappresentano le uniche testimonianze di gol segnati in 6 partite. Il tutto fa tre punti e penultimo posto in classifica.

La rosa del Monopoli ha visto molti cambiamenti in sede di calciomercato estivo. Confermati, tra gli altri, Fornasier in difesa; De Risio, Hamlili e Vassallo in mediana e Starita in attacco, sono arrivati non pochi volti nuovi. Tra questi: Perina dalla Turris tra i pali, Angileri e Ferrini dal Messina, Cargnelutti dalla Gelbison e Fazio dal Catanzaro in difesa; l’ex Peschetola dal Latina a centrocampo; Borello dall’Ujpest, D’Agostino dalla Juve Stabia e De Paoli dal Siena (un ritorno) in attacco.

Arbitro dell’incontro sarà Antonio Costanza di Agrigento.

Di seguito l’attuale rosa del Monopoli. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

MONOPOLI – Allenatori: Francesco Tomei

PORTIERI

12 - Edoardo Alloj (Proveniente dal Torino – 2006) (5/-7 nell’Under 17)

31 - Nikolaos Botis (Proveniente dall’Inter – 2004) (26/-32 nella Primavera)

33 - Pietro Perina (Proveniente dalla Turris – 1992) (26/-45)

1 - Samuele Vitale (Proveniente dalla Gelbison – 2002) (4/-5)



DIFENSORI

4 - Antony Angileri (Proveniente dal Messina – 2001) (12/0)

5 - Riccardo Cargnelutti (Proveniente dalla Gelbison – 1999) (31/2)

24 - Mirco De Santis (Proveniente dal Siena – 2003) (2/0)

3 - Vito Dibenedetto (Confermato – 2004) (5/0)

13 - Pasquale Fazio (Proveniente dal Catanzaro – 1989) (12/1)

16 - Manuel Ferrini (Proveniente dal Messina – 1998) (18/1)

6 - Michele Fornasier (Confermato – 1993) (14/1)



CENTROCAMPISTI

17 - Claudio Cristallo (Proveniente dal Barletta – 2003) (13/2 + 1/0 nel Monopoli)

19 - Carlo De Risio (Confermato – 1991) (23/2)

27 - Zaccaria Hamlili (Confermato – 1991) (30/0)

78 - Gennaro Iaccarino (Proveniente dal Napoli – 2003) (22/4 nella Primavera)

77 - Lorenzo Peschetola (Proveniente dal Latina – 2003) (9/1 + 8/0 nel Foggia)

21 - Savio Piarulli (Confermato – 2001) (11/0)

25 - Francesco Vassallo (Confermato – 1993) (29/1)



ATTACCANTI

10 - Giuseppe Borello (Proveniente dall’Ujpest – 1999) (11/0)

11 - Giuseppe D’Agostino (Proveniente dalla Juve Stabia – 2003) (32/4)

8 - Andrea De Paoli (Proveniente dal Siena – 1999) (12/1 + 0/0 nell’Ascoli)

38 - Pasquale Riccardi (Proveniente dal Potenza – 2003) (6/0)

9 – Emanuele Santaniello (Confermato – 1990) (5/0 + 13/1 nella Turris)

23 - Giuseppe Simone (Confermato – 2004) (1/0)

99 - Samuele Spalluto (Proveniente dal Novara – 2001) (13/2 + 3/0 nella Ternana)

7 - Ernesto Starita (Confermato – 1996) (36/10)



Arrivi: E.Alloj (por, 06, Torino); N.Botis (por, 04, Inter); P.Perina (por, 92, Turris); S.Vitale (por, 02, Gelbison); A.Angileri (dif, 01, Messina); R.Cargnelutti (dif, 99, Gelbison); M.De Santis (dif, 03, Siena); P.Fazio (dif, 89, Catanzaro); M.Ferrini (dif, 98, Messina); G.Iaccarino (cen, 03, Napoli); L.Peschetola (cen, 03, Latina); P.Riccardi (cen, 03, Potenza); G.Borello (att, 99, Ujpest); G.D’Agostino (att, 03, Juve Stabia); A.De Paoli (att, 99, Siena); S.Spalluto (att, 01, Novara)

Partenze: L.Avogadri (por, 01, Atalanta U23); M.Pisseri (por, 91, Cesena); T.Vettorel (por, 00, Gubbio); N.Bizzotto (dif, 90, Brindisi); I.De Santis (dif, 97, Taranto); M.Drudi (dif, 87); L.Falbo (dif, 00, Avellino); E.Mulè (dif, 99, Avellino); G.Pinto (dif, 91); V.Radicchio (dif, 02); A.Bussaglia (cen, 97, Pro Sesto); P.Giannotti (cen, 99, Crotone); M.Piccinni (cen, 87, fine carriera); M.Rolando (cen, 92, Renate); O.Viteritti (cen, 94); N.Corti (att, 01, Novara); G.Fella (att, 93, Latina); G.Manzari (att, 00, Ascoli)