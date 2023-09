Precedenti a favore del Foggia allo Zaccheria contro la Virtus Francavilla

Serie C Girone C

Sono quattro, finora, i precedenti tra Foggia e Virtus Francavilla disputati allo Zaccheria e tutti concentrati negli ultimi 6 anni. Il bilancio è nettamente a favore dei rossoneri, vincenti in tre occasioni, mentre in una circostanza la contesa è finita in parità. Ultimo incontro disputato tra foggiani e brindisini è quello della passata stagione quando i Satanelli si imposero con una rete firmata da D'Ursi. Due stagioni fa, invece, i rossoneri di Zeman vinsero di misura grazie al gol realizzato da Ferrante. Pari e patta tre stagioni fa, sempre in Serie C, con i dauni che si portarono in vantaggio grazie a Rocca salvo poi farsi raggiungere da Castorani. Roboante 5-1, infine, nella stagione 2016/2017, che si concluse con la vittoria del campionato da parte del Foggia di Giovanni Stroppa. Mazzeo aprì le danze prima su calcio di rigore e poi di testa. Tris di Loiacono, sempre di testa, gol del momentaneo 3-1 ospite ad opera di Idda. Infine, a tempo scaduto, doppietta di Di Piazza.