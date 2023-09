Ben 36 precedenti tra Taranto e Foggia con supremazia rossoblù

Serie C Girone C

Sono 36 i precedenti tra Taranto e Foggia, che fanno del derby la partita disputata più volte dai rossoneri nella loro centenaria storia. In pratica un terzo dei campionati disputati dai Satanelli ha visto l'appuntamento in riva allo Ionio. Ben 20 le vittorie tarantine e solo 6 le vittorie dei dauni mentre dieci sono state le gare terminate con il risultato di parità. Nella scorsa stagione la peggiore prestazione dei rossoneri, sconfitti di misura allo Iacovone da un rigore trasformato da Infantino e con il taccuino dell'arbitro che a fine gara vide 6 ammoniti e 2 espulsi nella squadra allenata quel giorno da Antonio Gentile e con Vuthaj protagonista in negativo dagli undici metri.

Due delle 6 vittorie foggiane attengono ai campionati di Serie D 2012/2013 e 2019/2020. Nel primo caso doppietta di Giuseppe Giglio intermezzata dal momentaneo pareggio di Cosa. Nel secondo, gol vittoria di Badr El Ouazni. Una vittoria in Serie C1 edizione 2003/2004 con vantaggio dauno di Umberto Del Core, momentaneo pareggio di Luigi Panarelli dagli undici metri, poi Davide Faieta e Alejandro Da Silva per il 3-1 finale. Due vittorie in Serie B: nel 69/70 grazie al gol di Renato Mola e nel 90/91 grazie all’autogol di Cossaro e alla rete di Roberto Rambaudi per i Satanelli. Una vittoria, infine, risale agli anni Trenta in Prima Divisione.

Di seguito l'elenco completo dei precedenti tra Taranto e Foggia

1927/1928 - Prima Divisione – Taranto-Foggia 7-2 (Carenza x2 (Ta); Brescia (Fg); rig.Arzeni (Ta); Zini (Fg); Palmisano x2, Sculto, Friuli (Ta)

1929/1930 - Prima Divisione – Taranto-Foggia 4-0 (Arzeni, Montaldo x2, Perrucci)

1930/1931 – Prima Divisione –Taranto-Foggia 4-0 (Sculto, De Lorenzo x2, Montaldo)

1932/1933 - Prima Divisione – Taranto-Foggia 2-4 (Catellano (Ta); Pavanello x2, Bellotti x2 (Fg); Monti (Ta)

1935/1936 - Serie B – Taranto-Foggia 1-1 (aut.Sellan (Fg); Zanolla (Ta)

1936/1937 - Serie C – Taranto-Foggia 3-1 (Cioni (Ta); Valentini (Fg); Colaussi x2 (Ta)

1939/1940 - Serie C – Taranto-Foggia 2-1 (aut.Bolognini (Fg); Ferrara, rig.Boccuni (Ta)

1940/1941 - Serie C – Taranto-Foggia 6-1 (Molinari x2 (Ta); Curci (Fg); Penza, Bellucco x2, Salvati)

1941/1942 - Serie C – Taranto-Foggia 5-0 (Molinari x2, Penza, Valentini, rig.Salvati)

1942/1943 - Serie C – Taranto-Foggia 2-2 (Penza, Molinari (Ta); Zironi, Lischi (Fg)

1946/1947 - Serie B – Taranto-Foggia 4-0 (Merlin x2, Vinci, Molinari)

1950/1951- Serie C – ArsenalTaranto-Foggia 2-2 (Silvestri (Fg); Cremonesei (Ta); Castellano (Ta); Nicoli (Fg)

1951/1952 - Serie C – ArsenalTaranto-Foggia 0-0

1961/1962 - Serie C – Taranto-Foggia Incedit 1-0 (Biagioni)

1969/1970 - Serie B – Taranto-Foggia 0-1 (Mola)

1971/1972 - Serie B – Taranto-Foggia 4-2 (Romanzini (Ta); Pavone (Fg); Beretti x2 (Ta); Garzelli (Fg); Cattaneo (Ta)

1972/1973 - Serie B – Taranto-Foggia 0-0

1974/1975 - Serie B – Taranto-Foggia 1-0 (Jacomuzzi)

1975/1976 - Serie B – Taranto-Foggia 1-1 (Romanazzi (Ta); Inselvini (Fg)

1978/1979 - Serie B – Taranto-Foggia 0-0

1980/81 - Serie B – Taranto-Foggia 2-0 (Cannata, aut.Sciannimanico)

1983/1984 - Serie C1 – Taranto-Foggia 1-0 (Chimenti)

1985/1986 – Serie C1 – Taranto-Foggia 1-0 (Maiellaro)

1990/1991 - Serie B – Taranto-Foggia 0-2 (aut.Cossaro, Rambaudi)

2000/2001 - Serie C2 – Taranto-Foggia 2-1 (Di Nardo (Ta); Carannante (Fg); Terrevoli (Ta)

2003/2004 - Serie C1 – Taranto-Foggia 1-3 (Del Core (Fg); rig.Panarelli (Ta); Faieta, Da Silva (Fg)

2006/2007 - Prima Divisione – Taranto-Foggia 2-0 (Toledo, Deflorio)

2008/2009 - Prima Divisione – Taranto-Foggia 2-2 (Dionigi (Ta); Germinale (Fg); Dionigi (Ta); Germinale (Fg)

2009/2010 Prima Divisione – Taranto-Foggia 0-0

2010/2011 – Prima Divisione – Taranto-Foggia 2-1 (Colombini, Russo (Ta); rig.Insigne (Fg)

2011/2012 – Prima Divisione – Taranto-Foggia 2-1 (rig.Gigliotti (Fg); Coly, Giorgino (Ta)

2012/2013 – Serie D – Taranto-Foggia 1-2 (Giglio (Fg), Cosa (Ta); Giglio (Fg)

2016/2017 – Serie C – Taranto-Foggia 2-0 (Magnaghi, De Giorgi)

2019/2020 – Serie D – Taranto-Foggia 0-1 (El Ouazni)

2021/2022 - Serie C - Taranto-Foggia 1-1 (aut.Granata (Fg); Saraniti (Ta)

2022/2023 - Serie C - Taranto-Foggia 1-0 (rig.Infantino)