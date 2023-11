Precedenti favorevoli al Cerignola contro il Picerno

Nei cinque precedenti tra Cerignola e Picerno al Monterisi, solo una volta i lucani hanno fatto bottino pieno in Serie D edizione 2018/2019 grazie alla doppietta di Camara a cui rispose, per l’Audace, De Cristofaro per il gol della bandiera. Zero a zero, invece, nella stagione precedente, sempre in Serie D. Tre a uno per i cerignolani nella stagione 2018/2019 con reti di Loiodice, Lattanzio e Longo e rete avversaria di Kosovan. Quattro a uno per i padroni di casa, ancora in Serie D, nella stagione 2020/2021 con reti di Russo, doppietta di Malcore e Loiodice per i gialloblu e rete di Pitarresi per i rossoblu. Infine, nella passata stagione, uno pari tra le due squadre nella loro prima sfida in Serie C. All’iniziale vantaggio dei lucani ad opera di Esposito, rispose Achik.