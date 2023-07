Audace Cerignola: i convocati per il ritiro

Serie C Girone C

Inizia ufficialmente la stagione 2023/2024 dell'Audace Cerignola. Agli ordini di mister Ivan Tisci e del suo secondo, Vincenzo Lambertini, una pattuglia che, in larga parte, è la stessa dell'ultimo sorprendente campionato che ha portato il club di patron Grieco a giocarsi i play-off all'esito di un ottimo ruolino in regular season nel girone C di Serie C. Non ci sono più Blondett, ufficializzato nelle scorse ore dal Sorrento, e Samele, rientrato al Sassuolo per fine prestito e girato al Taranto. Oltre a loro hanno salutato anche Giofrè, Righetti, Santoni, Mengani, Inguscio e Montini.

I volti nuovi sono quelli dell'ex Foggia Luca Martinelli in difesa dal Catanzaro, Bezzon in mediana dalla Cavese, Leonetti dalla Turris e Sosa dall'Altamura in attacco. Tra i convocati anche il difensore Gonnelli, rientrato dal prestito al Picerno, e Neglia, trequartista di rientro dalla Fermana. Improbabile la loro permanenza in gialloblù.

Tra i convocati figurano anche tre under in attesa di tesseramento: Umberto De Luca, difensore classe 2004 di proprietà del Genoa nella passata stagione al Lamezia Terme in Serie D; Luca Canale, difensore classe 2004 nella passata stagione al Vastogirardi, sempre in Serie D; Bruno Prati, difensore classe 2004 nella passata stagione all'Aglianese in Serie D ma di proprietà della Fiorentina.

Di seguito l'elenco dei convocati per il ritiro

PORTIERI: FARES Giuseppe; SARACCO Umberto; TREZZA Salvatore

DIFENSORI: ALLEGRINI Jimmy; BASILE Christian; COCCIA Giuseppe; GONNELLI Lorenzo; LIGI Alessandro; MARTINELLI Luca; OLIVERA Fabrizio; RUSSO Luca

CENTROCAMPISTI: BEZZON Aldo; BIANCO Raffaele; BOTTA Manuel; CAPOMAGGIO Galo; LANGELLA Christian; RUGGIERO Zak; SAINZ-MAZA Miguel; TASCONE Mattia

ATTACCANTI: ACHIK Ismail; D’ANDREA Filippo; D’AUSILIO Michele; LEONETTI Vito; MALCORE Giancarlo; NEGLIA Samuele; SIGNORILE Sabino; SOSA Franco



In attesa di tesseramento: DE LUCA Umberto (2004, difensore), CANALE Luca (2004, difensore), PRATI Bruno (2004, difensore).

Dopo il primo allenamento la squadra partirà in ritiro alla volta di San Giovanni Rotondo dove permarrà fino a venerdì 28 luglio.

Lunedì 31 luglio seguirà la partenza per Palena (Chieti) dove la squadra sarà impegnata fino a sabato 12 agosto in vista del primo impegno ufficiale della stagione di Coppa Italia in programma domenica 20 agosto.