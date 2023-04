Allo Zaccheria arriva la Turris a caccia della salvezza

Battere la Turris allo Zaccheria per sperare di agganciare il quarto posto e chiudere al meglio la regular season all’esito di una stagione comunque travagliata. Questo l’obiettivo del Foggia di Delio Rossi chiamato ad affrontare la Turris nell’ultimo impegno casalingo del campionato prima di aprire le danze dei play-off.

I “corallini” hanno bisogno di punti per tagliare il traguardo della salvezza senza passare attraverso i play-out a patto che il Messina non vinca o non vada oltre il pari a Taranto. E siccome sperare nelle disgrazie altrui non è mai una buona idea nel calcio, si preannuncia sfida vera allo Zac. La squadra di Torre del Greco ha vissuto anch’essa una stagione tribolata con quattro allenatori che si sono avvicendati in panchina: Canzi nel precampionato, poi Pasquale Padalino, poi David Di Michele e infine Gaetano Fontana. I punti raccolti sono stati 43 frutto di undici vittorie e dieci pareggi. Sedici le sconfitte subite per un totale di 40 gol fatti e 52 subiti. Fuori casa cinque vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte per 16 gol messi a segno e 24 incassati. Cannoniere dei campani è l’attaccante Maniero con undici centri. A seguire il compagno di reparto Leonetti a quota sette e l’esterno Frascatore a quattro. Tre gol a testa per gli attaccanti Longo e Giannone. Una per i difensori Contessa ed Ercolano, per i centrocampisti Acquadro e Ruffo Luci e per l’attaccante Haoudi. Mercato di gennaio sicuramente movimentato in casa napoletana con movimenti che sono andati ad impreziosire un organico che comunque, sulla carta, era stato costruito per i play-off. Sono arrivati Miceli dal Virtus Francavilla e Rizzo dall’Alessandria in difesa; Franco dall’Avellino (un ritorno), Maldonado dal Lecco, Ruffo Luci dal Trento e Zampa dal Brindisi in mediana e Guida dal Taranto in attacco. Tra gli addii quelli di Manzi in difesa, l’ex rossonero Gallo a centrocampo e Santaniello in attacco, tutti andati peraltro a segno una volta ciascuno nella prima parte di stagione.

All’andata il Foggia si impose a Torre del Greco per 2-1. Vantaggio dei Satanelli con Garattoni, momentaneo pareggio dei padroni di casa con Mainiero e gol vittoria per i foggiani firmato da Di Noia.

Arbitro dell’incontro sarà Matteo Centi di Terni. Calcio d’inizio domenica alle 17:30.

Di seguito l’attuale rosa della Turris. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 37esima giornata

TURRIS – Allenatore: Pasquale Padalino poi David Di Michele poi Gaetano Fontana

PORTIERI

1 - Federico Donini (Confermato – 1999) (0/-0)

77 - Gaetano Fasolino (Confermato – 2000) (12/-11)

33 - Pietro Perina (Confermato – 1992) (25/-41)



DIFENSORI

6 - Salvatore Boccia (Confermato – 2001) (32/0)

31 - Sergio Contessa (Confermato – 1990) (32/1)

21 - Francesco Di Nunzio (Confermato – 1985) (24/0)

7 - Emanuel Ercolano (Confermato – 2002) (33/1)

3 - Paolo Frascatore (Confermato – 1992) (28/4)

26 – Mirko Miceli (Proveniente dal Virtus Francavilla – 1991) (16/0 + 20/0 nel Virtus Francavilla)

16 – Francesco Rizzo (Proveniente dall’Alessandria – 1998) (11/0 + 8/0 nell’Alessandria)

23 - Mickael Varutti (Confermato – 1990) (0/0)

2 - Antonio Vitiello (Confermato – 2003) (18/0)



CENTROCAMPISTI

4 - Alberto Acquadro (Confermato – 1996) (31/1)

30 - Sebastiano Finardi (Confermato – 2001) (12/0)

44 – Daniele Franco (Proveniente dall’Avellino – 1994) (14/0 + 15/0 nell’Avellino)

24 – Luis Maldonado (Proveniente dal Lecco – 1996) (10/0 + 17/0 nel Lecco)

72 – Dion Ruffo Luci (Proveniente dal Trento – 2001) (4/1 + 7/0 nel Trento)

88 - Thomas Schirò (Proveniente dal Crotone – 2000) (3/0 + 0/0 nel Crotone)

5 - Anthony Taugourdeau (Confermato – 1989) (12/0)

32 – Enrico Zampa (Proveniente dal Brindisi – 1992) (14/0 + 10/2 nel Brindisi)



ATTACCANTI

14 - Ciro Di Franco (Confermato – 2001) (1/0)

10 - Luca Giannone (Confermato – 1989) (26/3)

70 – Michele Guida (Proveniente dal Taranto – 1998) (12/0 + 21/4 nel Taranto)

15 - Hamza Haoudi (Confermato – 2001) (29/1)

11 - Vito Leonetti (Confermato – 1994) (27/9)

91 - Salvatore Longo (Confermato – 2000) (30/3)

19 - Riccardo Maniero (Confermato – 1987) (34/11)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

24 - Luigi Aquino (D) (Proveniente dalla Sampdoria e poi ceduto alla stessa – 2002) (2/0)

16 - Claudio Manzi (D) (Confermato e poi ceduto al Virtus Entella – 2000) (19/1)

8 - Francesco Ardizzone (C) (Proveniente dal Cesena e poi ceduto al Lecco – 1992) (9/0)

88 - Andrea Gallo (C) (Proveniente dal Foggia e poi ceduto al Picerno – 1997) (21/1)

20 - Andrea Invernizzi (C) (Proveniente dal Seregno e poi ceduto all’Alcione – 2000) (3/0)

17 - Luca Nocerino (A) (Confermato e poi ceduto al Portici – 2004) (0/0)

9 - Emanuele Santaniello (A) (Confermato e poi ceduto al Monopoli – 1990) (13/1)

18 - Simone Stampete (A) (Proveniente dal Frosinone e poi ceduto alla Recanatese – 2002) (8/1)