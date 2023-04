Sostanziale equilibrio tra Foggia e Turris nei precedenti allo Zac

Sono sette i precedenti tra Foggia e Turris nel capoluogo dauno. Il primo in Serie C1 edizione 79/80 quando il Foggia si impose con una rete di Tivelli. Vent’anni dopo, nel 99/00 in C2, 0-0 finale. Ancora un pareggio, stavolta per 1-1, nella stagione successiva, sempre in C2, con reti di Ricchetti per i padroni di casa e Rizzioli per i rossi. In Coppa Italia di Serie D 2019/2020 vittoria dei padroni di casa per 3-1 grazie ai gol messi a segno da Anelli, Gentile su rigore e Russo (di Longo per i napoletani il gol della bandiera. Due pari nella stagione successiva con reti di Longo e Pandolfi per gli ospiti e doppietta di Curcio per i rossoneri. Nella passata stagione, infine, doppio confronto. Vittoria della Turris per 0-2 in campionato con reti di Tascone e Santaniello. Vittoria dei foggiani ai play-off grazie ai gol messi a segno da Di Grazia e Curcio. In totale, quindi, il Foggia ha vinto tre volte di cui una in Coppa Italia. la Turris ha vinto una volta mentre in tre occasioni il risultato finale è stato di parità.