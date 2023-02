Foggia-Juve Stabia gara a rischio, vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli

Serie C Girone C

Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli. È quanto disposto dal Prefetto di Foggia Maurizio Valiante, in vista dell’incontro di calcio tra Foggia e Juve Stabia, in programma domenica 19 febbraio alle ore 14.30 e valevole per la 28esima giornata del campionato di serie C girone C.

Il provvedimento è giunto al termine di “approfondimenti svolti con le Forze di polizia” e dispone il divieto di vendita dei tagliandi a tutti i residenti nel Napoletano, compresi i possessori di fidelity card.

La decisione scaturisce dalle precedenti determinazioni rese dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive (al quale l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive aveva rinviato ogni valutazione, invitando contestualmente la Lega Pro a non far avviare la vendita dei tagliandi), in “ragione della rivalità tra le due tifoserie” peraltro emersa già nella gara di andata (svoltasi lo scorso 18 ottobre), che determinò “criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, culminata nel ferimento di un appartenente alla Polizia di Stato e di un operatore dei Vigili del Fuoco”.