Si riaprono le porte dello 'Zac': al via la vendita dei tagliandi per la gara con l'Avellino

Come già anticipato, Foggia-Avellino si giocherà a porte aperte. A ufficializzare la decisione degli organi istituzionali è stato il club rossonero, attraverso una nota nella quale ha comunicato la messa in vendita dei tagliandi, inizialmente sospesa in seguito alla rilevazione dell'Osservatorio per le Manifestazioni sportive. La gara si disputerà con il pubblico a eccezione dei soli residenti nella provincia di Avellino.

I prezzi dei biglietti vanno dai 10 euro delle curve ai 50 euro della tribuna Centralissima (qui i dettagli).

Modalità, date ed orari di vendita

I biglietti saranno acquistabili sia online che nei punti vendita dalle ore 11.00 di giovedì 18 gennaio 2024 alle ore 20.45 di sabato 20 gennaio 2024 attraverso il sito www.vivaticket.it o presso i seguenti punti vendita: