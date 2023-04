A Catanzaro segno X assente da 23 anni. Foggia corsaro dieci volte al "Ceravolo" in 34 precedenti

Catanzaro-Foggia è indubbiamente una "classica" per la Serie C. Ben 34 le volte in cui, nella loro storia, giallorossi e rossoneri si sono affrontati nel capoluogo calabrese. Dieci le volte in cui i dauni hanno espugnato il domicilio delle "aquile". Le ultime due, di fila, c'era Roberto De Zerbi in panchia quando i foggiani si imposero per 3-0 del 2015/2016 grazie alla doppietta di Sarno e al penalty di Agnelli e nella stagione successiva quando Di Piazza e Mazzeo resero le cose facili per i Satanelli e Maita rese la pillola mano amara per i padroni di casa. Nelle ultime due stagioni, invece, il Catanzaro ha sempre battuto il Foggia al "Ceravolo". Le due squadre si sono affrontate anche in Serie A nel 76/77 con i catanzaresi vittoriosi per 3-1. In Serie B, invece, dodici le sfide con il Foggia vincente solo nell'89/90 grazie al gol messo a segno da Fonte per la squadra di mister Zeman. Tre le sfide di Coppa Italia tra le due formazioni con altrettanti successi esterni dei rossoneri negli anni Sessanta. Quattro le sfide in C2 agli inizi degli anni Duemila con due vittorie dei giallorossi, un pareggio (che è anche l'ultimo in ordine cronologico tra le due squadre e risale al 99/00 con vantaggio calabrese dell'ex Lopolito e pareggio foggiano di Pietranera) e una vittoria dauna ottenuta nell'anno della promozione 2002/2003 grazie a Greco e Del Core momentaneamente intermezzati da Moscelli su rigore. In totale, il Catanzaro ha finora vinto 17 partite, il Foggia, appunto dieci volte e nelle restanti sette circostanze il risultato finale è stato di parità.

Di seguito l'elenco dei precedenti tra Catanzaro e Foggia

SERIE C 2021/2022 – Catanzaro-Foggia 2-0 (Vazquez, aut. Sciacca)

SERIE C 2020/2021 – Catanzaro-Foggia 2-1 (Evacuo (Cz); rig.Curcio (Fg); Carlini (Cz)

SERIE C 2016/2017 – Catanzaro-Foggia 1-2 (Di Piazza, Mazzeo (Fg); Maita (Cz)

SERIE C 2015/2016 – Catanzaro-Foggia 0-3 (Sarno, rig.Agnelli, Sarno)

SERIE C 2014/2015 – Catanzaro-Foggia 3-0 (Rigione, Russotto, Bernardo)

SERIE C1 2003/2004 – Catanzaro-Foggia 1-0 (Corona)

SERIE C2 2002/2003 – Catanzaro-Foggia 1-2 (Greco (Fg); rig.Moscelli (Cz); Del Core (Fg)

SERIE C2 2001/2002 – Catanzaro-Foggia 3-1 (Folino (Cz); Del Core (Fg); rig.Delle Vedove, Moscelli (Cz)

SERIE C2 2000/2001 – Catanzaro-Foggia 2-1 (Tortora, Catalano (Cz); Ricchetti (Fg)

SERIE C2 1999/2000 – Catanzaro-Foggia 1-1 (Lopolito (Cz); Pietranera (Fg)

SERIE B 1989/1990 – Catanzaro-Foggia 0-1 (Fonte)

SERIE C1 1986/1987 – Catanzaro-Foggia 1-2 (Benetti (Cz); Fratena, rig.Pidone (Fg)

SERIE C1 1984/1985 – Catanzaro-Foggia 3-2 (Lorenzo (Cz); Tappi, aut.Sassarini (Fg); Lorenzo, Mauro (Cz)

SERIE A 1976/1977 – Catanzaro-Foggia 3-1 (aut.Pirazzini, Improta (Cz); Domenghini (Fg); Michesi (Cz)

SERIE B 1975/1976 – Catanzaro-Foggia 0-0

SERIE B 1974/1975 – Catanzaro-Foggia 1-1 (Maldera (Cz); Doldi (Fg)

SERIE B 1972/1973 – Catanzaro-Foggia 2-0 (Petrini, Rizzo)

SERIE B 1969/1970 – Catanzaro-Foggia 2-1 (Busatta (Cz); Villa (Fg); Rigato (Cz)

SERIE B 1968/1969 – Catanzaro-Foggia 1-1 (aut.Banelli (Fg); rig.Bertoletti (Cz)

SERIE B 1967/1968 – Catanzaro-Foggia 1-1 (Traspedini (Fg); rig.Pellizzaro (Cz)

COPPA ITALIA 1966/1967 – Catanzaro-Foggia 1-3 (Nocera x3 (Fg); Vitali (Cz)

COPPA ITALIA 1963/1964 – Catanzaro-Foggia 1-2 (Nocera, rig.Bettoni (Fg); Zavaglio (Cz)

SERIE B 1963/1964 – Catanzaro-Foggia 1-0 (Vanini)

SERIE B 1962/1963 – Catanzaro-Foggia 2-0 (Zavaglio, Sardei)

COPPA ITALIA 1960/1961 – Catanzaro-Foggia 0-1 (Longo)

SERIE B 1960/1961 – Catanzaro-Foggia 3-1 (Seregni, Rambone x2 (Cz); Merlo (Fg)

SERIE C 1958/1959 – Catanzaro-Foggia 0-0

SERIE C 1951/1952 – Catanzaro-Foggia 2-1 (D’Avino (Cz); Di Fonte (Fg)

SERIE C 1950/1951 – Catanzaro-Foggia 1-0 (Geraci)

SERIE C 1949/1950 – Catanzaro-Foggia 0-2 (Geraci, Sbardellini)

SERIE C 1948/1949 – Catanzaro-Foggia 0-0

SERIE C 1947/1948 – Catanzaro-Foggia 1-3 (De Brita x2, Catalano (Fg); Andrian (Cz)

SERIE B 1946/1947 – Catanzaro-Foggia 2-1 (Sacco (Cz); Catalano (Fg); Venditto (Cz)

SERIE B 1934/1935 – Catanzaro-Foggia 5-1 (Dapas (Cz); Pavanello (Fg); Casaro, Dapas, Moretti x2 (Cz)