Una prodezza di Visentin salva l'Audace nel finale: alla Casertana non basta Montalto

Risale al 27 gennaio l'ultima vittoria in campionato dell'Audace Cerignola. Da allora, sono arrivati 2 sconfitte e 5 pareggi, l'ultimo dei quali ottenuto al 'Pinto' di Caserta. Un risultato giusto alla luce di quanto si è visto: poco, da ambo le parti. Non è un caso se le due marcature siano giunte su calcio piazzato: un (generoso) rigore per la Casertana, una spettacolare rovesciata di Visentin per l'Audace. Un gol, quello del difensore argentino che non cancella la scialba prestazione della squadra di Tisci, che ha inizialmente rinunciato a entrambi i suoi centravanti Malcore e Vuthaj, subentrati nell'ultima mezz'ora. Fino alla prodezza salvifica di Visentin, Venturi non era mai stato impegnato in maniera significativa.

PRIMO TEMPO - La cronica emergenza di uomini non offre a Tisci molte soluzioni. Il tecnico si gioca l'attacco leggero, con Leonetti e Ruggiero alle spalle di D'Andrea. Solo panchina per Malcore e Vuthaj, mentre a centrocampo il tecnico concede una chance a Bianchini, a completamento della mediana, con Capomaggio e Tascone. Cangelosi ripropone Curcio nel tridente offensivo con Tavernelli sul fronte destro e Montalto al centro.

È una partita più bella che equilibrata. La squadra di casa prova a governare il palleggio e, zemanianamente tiene la linea molto alta. Situazione che l'Audace accetta di buon grado, nella speranza di sfruttare la rapidità dei tre giocatori offensivi sulle transizioni. Tuttavia, le emozioni da ambo le parti scarseggiano. La Casertana non va oltre un paio di tentativi fuori misura di Montalto al 20' e al 24'. Più pericolosa l'azione che al 39' porta Bianchini al cross basso da destra, sul quale si fionda Bacchetti che in scivolata sfiora un clamoroso autogol. Occasione che giunge un paio di minuti dopo il primo cambio del match da parte di Cangelosi, con Paglino al posto dell'infortunato Nicoletti.

SECONDO TEMPO - La seconda frazione viaggia sulla falsariga della prima. Le squadre sembrano più attente a non farsi del male, piuttosto che a dare un senso alla propria proposta offensiva. Cangelosi rinuncia agli altri due ex Foggia Curcio e Deli (infortunato) affidandosi a Matese e Carretta. La risposta di Tisci arriva poco dopo il quarto d'ora, quando decide di appesantire l'attacco con gli innesti di Malcore e Vuthaj per Leonetti e D'Andrea. Per vedere la prima azione degna di nota bisogna attendere il 20': cross da esterno (Calapai) a esterno (Paglino), con scarico per Tavernelli che spaventa Barosi, ma non trova la porta. La risposta dell'Audace arriva due minuti più tardi: spunto sulla sinistra di Malcore, che la mette in mezzo, ma Venturi è attento. Situazioni degne di essere appuntate solo da un cronista eccessivamente zelante. Assai più importante ciò che accade alla mezz'ora, quando il direttore di gara punisce l'intervento di Russo ai danni di Carretta. Trattenuta veniale, ma sufficiente per accordare il penalty che Montalto trasforma. Tisci si affida a Bianco e Carnevale, per dare freschezza e idee alla mediana. Ci pensa Visentin, con una autentica prodezza, a stemperare la sterilità offensiva, sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti. Meravigliosa la rovesciata del difensore argentino che lascia di sasso Venturi e chiude la contesa. Le successive conclusioni di Tavernelli e Malcore, centrano lo specchio ma non impensieriscono Barosi e Venturi.

Casertana-Audace Cerignola 1-1: il tabellino

CASERTANA (4-3-3) Venturi; Calapai, Bacchetti, Sciacca, Nicoletti (36'pt Paglino); Deli (12'st Matese), Damian, Casoli; Tavernelli, Montalto, (36'st Soprano), Curcio (12'st Carretta). A disposizione: Marfella, Maiello, Galletta, Turchetta, Rovaglia. Allenatore: Cangelosi

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1) Barosi; Coccia, Gonnelli, Visentin, Russo; Bianchini (39'st Bianco) Capomaggio, Tascone (28'st Ghisolfi); Leonetti (17'st Malcore), Ruggiero (39'st Carnevale); D'Andrea (17'st Vuthaj) A disposizione: Krapikas, Fares, Allegrini, Bianco, Bezzon. Allenatore: Tisci

Arbitro: Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Cadirola di Milano - Merciari di Rimini

Quarto ufficiale: Aurisano di Campobasso

Marcatori: 30'st Montalto (C), 43'st Visentin (AC)

Ammoniti: Nicoletti (C), Capomaggio (AC), Ruggiero (AC), Bianchini (AC)