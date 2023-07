Ufficiale: Luca Martinelli è del Cerignola

Luca Martinelli è il terzo volto nuovo dell'Audace Cerignola. Per il difensore classe 1988 si tratta sostanzialmente di un "avvicinamento a casa" considerato che è legato a Foggia da motivi affettivi. Sicuramente un colpo di esperienza per patron Grieco che si assicura le prestazioni dell'ex capitano del Catanzaro, fresco di trionfo nel girone C di Serie C. Con i calabresi ha giocato dal 2019 in poi collezionando un totale di 132 presenze e 8 gol e tutte in Serie C prima della promozione in Serie B ottenuta all'esito dell'ultima stagione. Con il Foggia, invece, ha giocato per tre stagioni, dal 2016 al 2019, collezionando 88 presenze complessive e tre reti. Con i rossoneri vinse il campionato di Serie C girone C 2016/2017, giocando poi da titolare anche le successive due stagioni in cadetteria. Cresciuto nel Lecco, in carriera ha giocato anche con Mezzocorona, Cittadella, Juve Stabia, Empoli, Novara e Messina, nonché con Sliema Wanderers e Melita a Malta.