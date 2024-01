Bagatti risponde a Leonetti: il Cerignola pareggia a Brindisi

Girone C

Un’occasione persa, classifica alla mano e anche guardando l’andamento della partita. Il Cerignola ancora una volta non capitalizza un vantaggio ottenuto in trasferta e si fa raggiungere. Stavolta è accaduto in casa del Brindisi, fanalino di coda del girone, e rivoluzionato sul mercato.

I gol tutti nella ripresa. A sbloccarla è Leonetti al 7’: splendida la palla fornita da D’Andrea all’ex Turris che penetra in area e supera Saio, realizzando il secondo gol stagionale. Gli ofantini hanno il demerito di non riuscire a chiuderla e vengono puniti al 27’ con una grande rete di Bagatti al termine di una pregevole azione personale. L’assedio successivo della formazione di Tisci si infrange contro un ispirato Saio che si supera in pieno recupero prima su Malcore poi sul Leonetti.

L’Audace resta all’ottavo posto in classifica. Prossima gara, sabato 27 gennaio al ‘Monterisi’ contro il Crotone.