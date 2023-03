Al Cerignola basta Malcore per battere la Virtus Francavilla

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Audace Cerignola

Basta il solito Giancarlo Malcore al minuto 57' per sbarazzarsi della Virtus Francavilla. L'Audace Cerignola di mister Pazienza si riconcilia con i tre punti, supera il trauma della sconfitta a Torre del Greco e si proietta al turno infrasettimanale di mercoledì contro il Picerno. Complice la sconfitta del Foggia ad Avellino, si riavvicina il quarto posto distante appena un punto. Poi sarà la volta del derby di domenica prossima proprio contro i Satanelli al "Monterisi". Una sfida verità che, probabilmente, sarà dirimente rispetto alle ambizioni di entrambe le compagini che sono a caccia del terzo e del quarto posto in classifica. Pescara permettendo.

Intanto la società non smette di lavorare in chiave futura. E non poteva che essere premiato l'ottimo lavoro del "diesse" Elio Di Toro a cui sarà ancora affidato il compito di costruire il Cerignola che verrà.

Audace Cerignola: Saracco, Russo, Bianco (15’st Langella), Allegrini, Malcore (39’st Coccia), Ligi, Achik, Ruggiero (30’st Sainz Maza), Righetti (1’st Samele), Tascone, Blondett. In panchina: Fares, Trezza, Olivera, Inguscio, D’Ausilio, Mengani, Botta, Giofrè. Allenatore: Michele Pazienza

Virtus Francavilla: Avella, De Marino, Maiorino, Patierno, Solcia, Caporale, Pierno (15’st Cisco), Risolo (39’st Carella), Macca (15’st Tchetchoua), Mendes, Minelli. In panchina: Milli, Romagnoli, Manarelli, Prinelli, Yakubiv, Demirdjian. Allenatore: Nicola Calabro

Reti: 14’st Malcore (AC)

Arbitro: Stefano Milone di Taurianova (Giuseppe Lipari di Brescia-Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia-Vincenzo Marra di Agropoli)

Note: Ammoniti: Malcore, Achik (AC) Minelli, Macca, Risolo, Carella (VF)

Recupero: 0’pt, 5’st