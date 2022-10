Il Cerignola contro la Turris alla ricerca della vittoria perduta

Con una vittoria nelle ultime sette partite, l’Audace Cerignola deve assolutamente riconciliarsi con in tre punti. L’ostacolo odierno si chiama Turris, reduce dalle dimissioni di Pasquale Padalino che è stato sostituito da un altro ex Foggia in panchina: David Di Michele. Non c’è pace per i corallini, di fatto giunti al secondo cambio da inizio stagione dopo l’addio a Canzi, avvenuto già durante la fase precampionato. Eppure la rosa della squadra di Torre del Greco è assolutamente in grado non solo di centrare l’obiettivo salvezza, ma anche quello play-off, bissando il risultato positivo ottenuto all’esito della passata stagione con mister Caneo in panchina. Confermati Perina tra i pali, Di Nunzio, Manzi e Varutti in difesa, Finardi in mediana e, soprattutto, il prolifico tridente composto da Giannone, Leonetti e Santaniello, la Turris ha indubbiamente rinforzato il proprio organico con innesti di spessore come quelli di Contessa dalla Reggiana, Frascatore dal Pescara e l’ex Audace Vitiello in difesa; l’ex Foggia Gallo, Ardizzone dal Cesena e Taugourdeau dal Vicenza a centrocampo e Maniero in attacco dall’Avellino.

La classifica, al momento, è comunque favorevole ai napoletani che sono a 14 punti assieme a un gruppetto composto da Giugliano, Monopoli e Juve Stabia. Quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte per un totale di 16 gol fatti e 20 subiti (peggior difesa del torneo), sono i numeri finora raccolti in campionato dalla Turris, che però ha vinto solo una volta negli ultimi 6 incontri. Bene in Coppa Italia di Serie C con la vittoria di misura sul Gelbison (a segno Giannone), che ha aperto la strada alla qualificazione al turno successivo in programma mercoledì ad Avellino.

Cannoniere della squadra è Leonetti con cinque reti. Seguono i compagni di reparto Maniero e Giannone con tre centri ciascuno. Un gol a testa per i difensori Frascatore e Manzi e per gli attaccanti Santaniello, Longo e Haoudi.

Ultimo precedente tra le due squadre in Serie D edizione 2017/2018. Al “Monterisi” vinsero i gialloblu per 3-2. Borriello e Improta portarono sul doppio vantaggio i campani. Montaldi, Marinaro e Longo gli artefici della rimonta cerignolana.

Arbitro dell’incontro sarà Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola. Calcio d’inizio alle 17:30.

Di seguito l’attuale rosa della Turris. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

TURRIS – Allenatore: Pasquale Padalino poi David Di Michele

PORTIERI

1 - Federico Donini (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1999) (0/-0 + 0/-0 nella Pistoiese)

77 - Gaetano Fasolino (Proveniente dal Pordenone – 2000) (1/-1)

33 - Pietro Perina (Confermato – 1992) (34/-48)



DIFENSORI

24 - Luigi Aquino (Proveniente dalla Sampdoria – 2002) (16/4 nella Primavera)

6 - Salvatore Boccia (Proveniente dall’Olbia – 2001) (17/0)

31 - Sergio Contessa (Proveniente dalla Reggiana – 1990) (33/2)

21 - Francesco Di Nunzio (Confermato – 1985) (27/0)

7 - Emanuel Ercolano (Proveniente dal Latina – 2002) (27/3)

3 - Paolo Frascatore (Proveniente dal Pescara – 1992) (25/2)

16 - Claudio Manzi (Confermato – 2000) (31/1)

23 - Mickael Varutti (Confermato – 1990) (30/0)

2 - Antonio Vitiello (Proveniente dall’Audace Cerignola – 2003) (30/2)



CENTROCAMPISTI

4 - Alberto Acquadro (Proveniente dalla Vis Pesaro – 1996) (17/2 + 19/2 nel Siena)

8 - Francesco Ardizzone (Proveniente dal Cesena – 1992) (35/2)

30 - Sebastiano Finardi (Confermato – 2001) (22/0)

88 - Andrea Gallo (Proveniente dal Foggia – 1997) (30/0)

20 - Andrea Invernizzi (Proveniente dal Seregno – 2000) (29/1)

5 - Anthony Taugourdeau (Proveniente dal Vicenza – 1989) (8/1)



ATTACCANTI

14 - Ciro Di Franco (Proveniente dall’Afragolese – 2001) (3/0 + 10/0 nel San Giorgio)

10 - Luca Giannone (Confermato – 1989) (34/10)

15 - Hamza Haoudi (Proveniente dal Frosinone – 2001) (0/0 + 4/0 nel 2021/2022)

11 - Vito Leonetti (Confermato – 1994) (36/15)

91 - Salvatore Longo (Confermato – 2000) (23/0)

19 - Riccardo Maniero (Proveniente dall’Avellino – 1987) (23/10)

17 - Luca Nocerino (Confermato – 2004) (3/0)

9 - Emanuele Santaniello (Confermato – 1990) (26/10)

18 - Simone Stampete (Proveniente dal Frosinone – 2002) (22/16 nella Primavera)