Flash Malcore e Tascone regalano la vittoria al Cerignola

L'Audace Cerignola di mister Michele Pazienza torna alla vittoria e lo fa davanti al proprio pubblico piegando di misura per 2-1 la Turris di David Di Michele. Avvio da incubo per i corallini che incassano il primo gol dopo meno di un minuto: Malcore scatta sul filo del fuorigioco ben servito da un filtrante in corridioio proveniente dalla mediana e, da attaccante di razza, buca Perina. I campani ci mettono 35 minuti per pareggiere e ci riescono grazie a un calcio di rigore trasformato da Maniero. I gialloblu, però, devono assolutamente riconciliarsi con i tre punti e lo fanno riportandosi in vantaggio al settimo della ripresa con Tascone. Da quel momento in poi il risultato non cambia più. Il Cerignola passa a quota 15 in classifica, un punto in più della Juve Stabia, della Turris e dei cugini foggiani vittoriosi a Viterbo.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco, Allegrini (46’ Coccia), Blondett, Ligi; D’Ausilio (46’ Neglia), Capomaggio, Tascone, Sainz-Maza (78’ Ruggiero), Russo; D’Andrea (66’ Achik), Malcore. A disposizione: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Inguscio, Botta, Langella, Vitali, Giofrè. Allenatore: Michele Pazienza

Turris (4-3-1-2): Perina, Frascatore, Manzi, Di Nunzio, Contessa (78’ Boccia); Gallo, Finardi, Taugourdeau (62’ Santaniello); Haoudi (77’ Acquadro); Maniero (77’ Stampete), Leonetti (86’ Longo). A disposizione: Donini, Fasolino, Vitiello, Ardizzone, Ercolano, Invernizzi, Aquino. Allenatore: David Di Michele

Marcatori: 1’ Malcore (AC), 36’ Maniero (Tu), 52’ Tascone (AC)

Ammoniti: Blondett (AC), Contessa (Tu)

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola