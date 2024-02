Capomaggio segna ancora, ma non basta: colpo del Monterosi a Cerignola

Se non è una crisi, le assomiglia parecchio. Il Cerignola fallisce l'appuntamento con la vittoria - che ormai manca da quasi un mese - e cede i tre punti al Monterosi fanalino di coda e reduce da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque gare. Fa festa Scazzola, al primo successo dal suo arrivo sulla panchina dei laziali, che almeno fino a domani sera abbandonano l'ultima piazza, in attesa della sfida tra Brindisi e Foggia.

Male, malissimo la squadra di Tisci, stordita dalle due sberle rifilatele dal Monterosi nel primo quarto d'ora di gara. Eppure, ai gialloblu non sono mancate le occasioni per raddrizzarla, sin dal gol di Capomaggio che ha riaperto la contesa al termine della prima frazione. Neppure il rosso diretto a Piroli, al 9' del secondo tempo, e la possibilità di giocare oltre mezz'ora in superiorità numerica, è bastato alla formazione di casa per evitare la quarta sconfitta interna stagionale.

PRIMO TEMPO – Oltre alla ormai cronica emergenza difensiva, Tisci deve anche fronteggiare l’assenza dello squalificato D’Andrea. Dentro, dunque, Vuthaj con Leonetti ad accompagnare bomber Malcore. In difesa c’è Allegrini con Gonnelli al centro, panchina per Visentin. Dall’altra parte c’è il Monterosi, squadra sull’orlo della disperazione (ultima in classifica) e con in mano un numero ormai risicato di jolly da giocarsi per evitare quanto meno la retrocessione diretta. Scarsella sceglie l’attacco pesante, con Eusepi affiancato a Vano. A centrocampo, il tecnico si affida all’esperienza di Scarsella, Gori e Parlati in mezzo, con Verde e Gavioli quinti. Scelta che, almeno nella prima frazione pagherà.

L’approccio è sicuramente favorevole ai laziali, che la sbloccano subito con Piroli al 2’. L’avvio choc assume i contorni del dramma prima del quarto d’ora, quando Gavioli fa recapitare un pallone in area a Eusepi, bravo con una violenta conclusione a fulminare l’incolpevole Barosi. Il Cerignola ci mette un po’ a carburare e a riprendersi dallo stordimento. Vuthaj e Malcore faticano a trovare la giusta collocazione, cosa che rende ancora più pesante l’assenza di D’Andrea. Al Monterosi basta una difesa attenta e una diligente copertura del campo per proteggere la porta di Forte. A rimettere in gioco gli ofantini è il fattore C, come Capomaggio, che sugli sviluppi del solito piazzato di Sainz Maza, svetta su tutti e batte l’estremo difensore avversario con una precisa inzuccata. Secondo gol consecutivo per il play italo-argentino, dopo quello a Benevento, che riapre la contesa. In pieno recupero l’Audace potrebbe addirittura pareggiare: fuga di Maza sull’out mancino, cross al centro per Malcore che liscia malamente, la palla poi arriva a Vuthaj che calcia dal limite costringendo Forte al grande intervento.

SECONDO TEMPO – Il gol di Capomaggio ha sicuramente prodotto effetti benefici. L’approccio della squadra di Tisci – espulso per proteste al termine della prima frazione – è sicuramente preferibile a quello molle della prima frazione. Al 4’ gli ofantini potrebbero già ristabilire la parità, quando un rimpallo mette Tascone nelle condizioni di concludere a due passi da Forte: è bravo l’estremo difensore a opporsi con il corpo e a proteggere il vantaggio. Le speranze degli uomini di Tisci si dilatano quando Vuthaj viene lanciato in campo aperto verso la porta prima di essere steso da Piroli al limite dell’area. Per il direttore di gara è chiara occasione da gol e rosso per l’autore del gol dell’1-0. Scazzola corre subito ai ripari richiamando Eusepi e inserendo un difensore, Tartaglia, e gettando nella mischia anche Fantacci per Scarsella. La risposta dell’Audace arriva poco dopo, con Ruggiero e Bianco per Gonnelli e Leonetti. Capomaggio scala in difesa, mentre la mezzala va a posizionarsi tra le linee. L’espulsione di Piroli dà il via a un prevedibile monologo cerignolano, che il Monterosi riesce a fronteggiare. Nel Cerignola c’è spazio anche per Lombardi e Rizzo (fuori Maza e Coccia), per aumentare la spinta sulla corsia destra e il peso offensivo. Ma tra gli ofantini e il pareggio c’è di mezzo il portiere Forte: straordinario il colpo di reni con il quale devia la conclusione di Tascone su perfetto invito da sinistra di Ruggiero al 28’. Al 36’ è Rizzo, sugli sviluppi di un angolo, a sfiorare il 2-2. Carnevale (per Tascone) è l’ultimo cambio di Tisci per evitare il k.o. Ma le “strategiche” interruzioni del Monterosi frammentano gli assalti ofantini. I quattro minuti di recupero finali concessi dal direttore di gara destano qualche perplessità. Non saranno superiori a quelli generati dalla prestazione della squadra di Tisci. Vince e torna a sperare il Monterosi. Per l’Audace il momento no continua.

Audace Cerignola-Monterosi 1-2: il tabellino

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1) Barosi; Coccia (26’st Lombardi), Allegrini, Gonnelli (16’st Bianco), Russo; Tascone, Capomaggio, Sainz Maza (26’st Lombardi); Vuthaj, Leonetti (16’st Ruggiero); Malcore. A disposizione: Trezza, Pinnelli, Visentin, Bianchini, Bezzon, Tentardini, Carnevale. Allenatore: Tisci

MONTEROSI (3-5-2) Forte; Sini, Mbende, Piroli; Verde, Parlati, Gori, Scarsella (12’st Fantacci), Gavioli (30’st Crescenzi); Vano (29’st Rossi), Eusepi (12’st Tartaglia). A disposizione: Rigon, Di Francesco, Crivello, Tolomello, Ferreri, Silipo. Allenatore: Scazzola

Arbitro: Milone di Taurianova

Assistenti: Pelosi di Ercolano – Tesi di Padova

Quarto ufficiale: Ciaravola di Torre del Greco

Marcatori: 2’pt Piroli (M), 14‘pt Eusepi (M), 42’pt Capomaggio (AC)

Ammoniti: Gori (M), Tascone (AC), Forte (M)

Espulsi: 44’pt Tisci (AC) per proteste, 9’st Piroli (M) per interruzione di chiara occasione da gol