Cerignola, arriva il Messina di Auteri reduce dalla prima vittoria in campionato

Serie C Girone C

Il Cerignola deve vincere. C’è poco da girarci intorno dopo tre sconfitte di fila, ultima delle quali martedì a Castellammare di Stabia in Coppa Italia di Serie C, di misura, con annessa eliminazione dalla competizione. E l’occasione per riconciliarsi con i tre punti la fornisce il calendario. Perché al "Monterisi", per la seconda sfida casalinga di fila per i cerignolani, sarà di scena il Messina di Gaetano Auteri, diretta concorrente nella corsa per la salvezza.

I peloritani, infatti, pur essendosi affidati ad un esperto navigatore della categoria, non ambiscono ad altro che al mantenimento del posto in terza serie. La rosa dei giallorossi ha conservato pochi elementi rispetto alla passata stagione quali Lewandowski tra i pali; Camilleri, Celic e Trasciani in difesa; Fazzi, Fofana e Konate in mediana; Balde (ex Foggia) e Catania in avanti. Tra i molti volti nuovi spiccano quelli di Ferrini dalla Vis Pesaro in difesa; Fiorani dal Teramo, Grillo dalla Vibonese, Marino dal Seregno e Versienti dal Taranto a centrocampo; Curiale dalla Vibonese e Iannone (altro ex Foggia) dalla Paganese in attacco.

I siciliani hanno finora raccolto quattro punti frutto della prima vittoria in campionato giunta solo nell’ultima gara casalinga contro il Giugliano per 1-0. Un pareggio e quattro sconfitte, tutte subite tra la prima e la quinta di campionato, rappresentano il cammino fin qui accidentato dei messinesi andati a segno cinque volte con cinque marcatori diversi quali Konate, Marino, Catania, Curiale e Iannone. Undici i gol finora incassati.

In settimana, il Messina si è arreso ai calci di rigore (5-3) contro il Crotone in Coppa Italia di categoria dopo che i primi 90 minuti avevano visto le due contendenti pareggiare per 2-2 (a segno Berto e Konate per la squadra dello Stretto).

Arbitro dell’incontro sarà Luca Angelucci di Foligno. Calcio d'inizio domani alle 17:30.

Di seguito l’attuale rosa del Messina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

MESSINA – Allenatore: Gaetano Auteri

PORTIERI

1 - Riccardo Daga (Proveniente dal Monterosi – 2000) (0/-0 + 11/-24 nella Viterbese)

22 - Michal Lewandowski (Confermato – 1996) (33/-51)



DIFENSORI

19 - Anthony Angileri (Confermato – 2001) (5/0 + 0/0 nel Piacenza)

5 - Gabriele Berto (Proveniente dall’Atalanta – 2003) (24/0 nella Primavera)

16 - Vincenzo Camilleri (Confermato – 1992) (8/0 + 13/0 nel Lamezia)

18 - Maks Celic (Confermato – 1996) (28/1)

26 - Nicolò Fazzi (Confermato – 1995) (27/0)

15 - Manuel Ferrini (Proveniente dalla Vis Pesaro – 1998) (14/1 + 8/0 nel Renate)

17 - Giuseppe Filì (Proveniente dall’Empoli – 2002) (8/0 nella Primavera)

23 - Daniele Trasciani (Confermato – 2000) (13/1 + 3/0 nel Teramo)



CENTROCAMPISTI

80 - Giuseppe D’Amore (Confermato – 2004) (1/0)

28 - Marco Fiorani (Proveniente dal Teramo – 2002) (24/0)

6 - Lamine Fofana (Confermato – 1998) (34/3)

7 - Paolo Grillo (Proveniente dalla Vibonese – 1997) (25/0)

14 - Amara Konate (Confermato – 1999) (22/0)

75 - Andrea Mallamo (Proveniente dal Parma – 2002) (23/0 nella Primavera)

4 - Roberto Marino (Proveniente dal Seregno – 1998) (23/2)

27 - Leandro Versienti (Proveniente dal Taranto – 1996) (21/0)



ATTACCANTI

10 - Ibourahima Baldé (Confermato – 1999) (20/3)

20 - Lorenzo Catania (Confermato – 1999) (19/2)

11 - Davis Curiale (Proveniente dalla Vibonese – 1987) (13/4 + 15/0 nel Catanzaro)

8 - Carmine Iannone (Proveniente dalla Paganese – 2001) (15/1)

70 - Paolo Napoletano (Proveniente dal Pescara – 2002) (15/2 nella Primavera + 1/0 nel Virton)

21 - Alessio Piazza (Proveniente dal Lecce – 2002) (4/0 nella Primavera)

9 - Diego Zuppel (Proveniente dallo Spezia – 2002) (7/0 nella Primavera)