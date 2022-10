Tris al Messina, riscatto Cerignola: l'Audace ritrova la vittoria al 'Monterisi'

Girone C

Un rotondo 3-0 per mettere da parte le due sconfitte di fila contro Monopoli e Gelbison. Il Cerignola di Pazienza ritrova il successo regolando la pratica Messina al termine di una bella prestazione. È Achik a sbloccarla alla mezz'ora, raccogliendo un perfetto assist dalla sinistra di un ispirato Neglia. Gol che legittima il dominio degli ofantini, pericolosi in almeno tre occasioni, la più clamorosa delle quali capitata sempre sui piedi dell'esterno marocchino.

Timida la reazione del Messina, che ci prova anche nella ripresa senza però creare grossi grattacapi alla retroguardia gialloblu. La formazione di casa raddoppia al 26' con D'Andrea, da poco subentrato, che raccoglie l'invito di Tascone al termine di una perfetta transizione offensiva. Il rigore di Malcore, a tempo scaduto, arrotonda il punteggio.

Per l'Audace si tratta del terzo successo in campionato che proietta la squadra di Pazienza al decimo posto, in zona playoff. Prossimo appuntamento, sabato 15 al 'Partenio-Lombardi' contro l'Avellino.

Audace Cerignola-Messina 3-0: il tabellino

CERIGNOLA (4-3-3) Saracco; Russo, Ligi, Blondett, Botta (19'st D’ausilio); Tascone, Bianco 6 (14’st Capomaggio), Sanintz-Maza (41’ st Ruggiero); Achik (19'st D’Andrea), Malcore, Neglia (19'st Gonnelli). A disposizione: Fares, Trezza, Oliveira, Inguscio, Farucci, Langella, Vitali. Allenatore: Pazienza

MESSINA (3-4-3) Daga; Trasciani, Ferrini, Filì (24’ st Napoletano); Versienti (20’st Konate), Fiorani (34’st Fofana), Marino, Fazzi; Balde Balde (20’st Grillo), Curiale, Catania (34’st Zuppel). In panchina: Lewandowski, Angileri, Berto, Mallamo, iannone, Camilleri. Allenatore: Auteri

Arbitro: Angelucci di Foligno

Assistenti: Pintaudi di Pesaro - D'Angelo di Perugia

Quarto assistente: Aldi di Lanciano

Marcatori: 30′ Achik, 71′ D’Andrea, 90′ Malcore (r)

Ammoniti: Fiorani (M), Fazzi (M), Curiale (M), Ligi (AC)