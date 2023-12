Gravissimi scontri tra tifosi a Caserta: ferito portato via in ambulanza, partita sospesa per un'ora

Attimi di tensione allo stadio 'Alberto Pinto' di Caserta nell'intervallo della gara tra Casertana e Foggia. Le due tifoserie sono venute a contatto dopo l'abbattimento del cancello che divide la curva occupata dai supporter rossoneri e i distinti dei casertani. Qualche minuto prima c'era stato un reciproco lancio di fumogeni.

In tutta risposta i tifosi rossoblu hanno divelto il cancello e fatto irruzione sulla pista d'atletica, ingaggiando una guerriglia con gli avversari. Un ultrà casertano è stato colpito a sprangate e ferito da un gruppo di foggiani. Decisivo l'intervento delle forze dell'ordine, che in tenuta antisommossa si erano posizionati in prossimità della zona occupata dai tifosi locali e ospiti per sedare gli animi e ripristinare l'ordine pubblico.

Dopo circa quaranta minuti, alle 22,27 è stato dato il via libera per la ripresa della gara, con le squadre che sono tornate in campo sul risultato di due a zero per i padroni di casa, doppio vantaggio maturato nel primo tempo per effetto dei gol di Montalto e dell'ex Curcio.