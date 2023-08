San Severo: una conferma in porta e un altro volto nuovo straniero

Il San Severo conferma il portiere classe 2006 Kristian Naqe. L'italo-albanese ha esordito nel corso della passata stagione in Eccellenza Puglia girone A con i giallogranata dopo essere arrivato a campionato in corso dall'Atletico Apricena (21 presenze in una stagione e mezza con i blaugrana). A centrocampo, invece, ennesimo volto nuovo straniero (il nono). Dal Real Siti, dopo De Carlo, Conversano, Fanelli, Barrasso, Cabrera e Ferrandez, il "diesse" Belen Sosa porta in dote anche Oscar Lorenzo Gil, spagnolo classe 2003, 13 presenze e un gol con i verdazzurri nell'ultimo torneo della "premier league" pugliese.

"Proprio nella "division de honor spagnola", il campionato giovanile più importante del paese iberico, ha totalizzato qualcosa come 23 reti, dimostrando le ottime doti di esterno di spinta, in grado sempre creare scompiglio tra le difese avversarie grazie ad un passo inarrestabile ed alle non comuni qualità balistiche possedute. Un under che vale più di un over e che rappresenta l’ultimo colpo del calciomercato prima dell’inizio della preparazione fissata il 7 agosto", commenta il direttore sportivo Belen Sosa.

Infine, il San Severo ha ufficializzato Giuseppe Il Grande come nuovo addetto stampa del club.