Troia, il primo volto nuovo è un attaccante

Primo volto nuovo per il Troia. Ufficializzato l'attaccante Michele Vitale, classe 2000, nella passata stagione in Eccellenza Piemonte con la casacca del San Mauro Torino (quattro apparizioni). Cresciuto nelle giovanili di Orta Nova, Venosa e Sporting Donia, ha esordito con i sipontini nel 2018/209 (due gol in tre partite) prima di trasfferirsi per due stagioni al Team Orta Nova in Eccellenza (7 presenze e un gol). Per lui esperienze anche con il Castelluccio Ortanova (6 gol in 9 partite) in Seconda Categoria e con lo Stornarella in Prima Categoria.