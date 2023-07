Esperienza in difesa per il Troia

Secondo volto nuovo per il Troia che si assicura le prestazioni dell'esperto difensore Giovanni Longo, classe 1982, due gol messi a segno nell'ultimo torneo con la casacca del Pietramontecorvino in Eccellenza molisana. Per lui sette stagioni con la squadra dei Monti Dauni, sia pur non consecutive. In carriera ha giocato anche con Torremaggiore, Sporting Pietrelcina, Petacciato, Turris Santa Croce, Roseto e Aurora Ururi.