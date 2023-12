Promozione: Lucera recrimina, Heraclea marcia, Cosmano e Torremaggiore ok

In Promozione Puglia girone A recrimina per l'arbitraggio il Lucera che, al Comunale, viene bloccato sul pari dall'Atletico Acquaviva. Tutto nella prima frazione: I baresi passano con un rigore (dubbio) realizzato da Chiumarulo ma i padroni di casa rispondono con Pozzozengaro, sempre dagli undici metri. Nei minuti di recupero, invece, rigore netto non concesso dall'arbitro a Cocinelli. Ne scaturiscono vibranti proteste lucerine e l'espulsione a mister Palmieri. Il Lucera, adesso, ha quattro punti di distanza (29) dalla capolista Capurso (33), vittoriosa a Trani contro la Soccer Bunker terza forza del torneo (28).

Alla Cosmano Sport Foggia basta Stufano al 61' per avere ragione dello Sporting Apricena nel derby al campo Figc. Il girone di andata dei dauni si chiude a metà classifica con 18 punti. Penultimi i "blaugrana" a quota 6.

Il Troia pareggia in trasferta sul campo del Santeramo. Passano dapprima i troiani con Piscopo all'ottavo, rispondono i baresi con Tassielli al 23'. I gialloblu, al giro di boa della stagione, si ritrovano con 21 punti in classifica a una sola distanza dalla zona play-off.

In Promozione Campania C, l'Heraclea vince come sempre, stavolta in casa contro il Castelpoto con il più classico dei risultati che, però, matura solo nei minuti di recupero con Ferrantino al 93' e Falconieri su rigore al 97'. La squadra di Candela sempre capolista a quota 35 punti.

In Promozione molisana blitz esterno dell'Atletico Torremaggiore di mister Luigi Acquafresca che si impone per 2-0 sul campo del Real Prata grazie a una autorete al 6' e al gol di Avellino al 30'. Rossoblu in zona play-off a quota 26 punti.