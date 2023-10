Promozione: Heraclea, Troia e Lucera inarrestabili. Cosmano e Torremaggiore ko. Crollo Apricena

La marcia trionfale dell'Heraclea prosegue senza ostacoli nel girone C di Promozione campana. Anche se, stavolta, il "pallottoliere" cede il passo a un risultato più "normale". I candelesi battono il Montemiletto in casa per 2-1 grazie ai gol messi a segno da Mascia al 15' della prima frazione e Falconieri al 22' della ripresa. Per gli ospiti a segno Coquin su rigore al 36' del secondo tempo. Quinta vittoria in altrettante gare di campionato per l'Heraclea che, però, deve dividere il podio con il Lions Grotta a 15 punti.

Nel girone A di Promozione pugliese, invece, il Lucera prosegue nel solco delle goleade. Stavolta ne fa le spese il Santeramo battuto 4-2 al Comunale grazie ai gol di Pozzozengaro e di Oscar Mawa, autore di una tripletta. Per gli ospiti a segno Farella con una doppietta e il rammarico di aver fallito un calcio di rigore su cui, però, il merito è tutto di Carella che toglie la palla dall'angolino alla sua destra. In classifica lucerini terzi a quota 12 punti.

Un punto in più lo ha il Troia che batte con il più classico dei risultati il Don Uva Bisceglie tre le mura amiche grazie ai gol messi a segno da Piscopo e De Rita.

Perde ancora la Cosmano Sport Foggia, battuta 2-0 in trasferta dal Soccer Trani grazie ai gol di Galeotta al 29' e Pugliese al 42'. I foggiani restano nei bassifondi della classifica, ma hanno la possibilità di riscattarsi nel derby di Coppa Italia di categoria in programma giovedì a Lucera contro un avversario nei confronti del quale bisognerà dimostrare la voglia di rivalsa dopo essere stati sconfitti in campionato al campo Figc.

L'Apricena viene travolto 5-0 a Palese. A segno Mincuzzi, Lanave, Gagliardi, Loseto e Faliero. In classifica lo Sporting è penultimo a quota tre punti, sia pur in compagnia di Virtus San Ferdinando, Bitritto Norba e Cosmano.

In Promozione molisana Atletico Torremaggiore sconfitto sul campo del Forulum per 3-1. Per la squadra di mister Acquafresca a segno Orsi su calcio di rigore al 20' del primo tempo. Poi Di Tullio, Padula e una autorete consegnano i tre punti alla formazione di casa. In classifica i torremaggioresi restano a quota 7, tre lunghezze in più sulla zona play-out.