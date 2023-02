Lucera sconfitto di misura a Spinazzola

Termina ad appannaggio dei padroni di casa la sfida ad alta classifica tra il Lucera e lo Spinazzola, che si affrontano per la quarta volta stagionale in un match bello, avvincente e corretto. A pagare dazio è il Lucera, autore di una delle più belle prestazioni del campionato (soprattutto nella ripresa) ma fermato da un pizzico di sfortuna e dalla giornata super del portiere di casa. Due falli laterali diventano due cross per lo Spinazzola: al 6’ la rimessa crea un’azione confusa in area biancoceleste, Ieva di testa chiama alla respinta Di Michele e dopo due minuti è Dentamaro a provarci dal limite, tiro di poco alto. Al 13’ break lucerino con Pozzozengaro, il tiro dell’attaccante è fuori misura. Lo Spinazzola cerca la profondità di Ieva, servito da Dentamaro, è bravo Botticelli a chiuderlo in angolo. Al 18’ Oscar bella palla per che controlla e tira, palla di poco a lato. Dalla mezz’ora in poi il Lucera prende le misure a campo ed avversari ed inizia a giocare, cercando fraseggio e ampiezza costringendo lo Spinazzola ad arretrare cae cercare la soluzione su palla inattiva, dagli sviluppi della quale al 43’ scaturisce il tiro di Ariani che chiama alla gran parata Di Michele. Nella ripresa, il Lucera fa capire il perché si trova ai piani alti della classifica. Dopo 1’ occasione per Oscar, conclusione sporca a noie passi dalla porta parata in due tempi da Lagreca. Ancora leoni che escono bene palla a terra, uno-due tra Prudente e Cocinelli che mette in area una palla velenosa, sulla quale non sono pronti i compagni. Il Lucera c’è e nel giro di 4’ crea tre nitide occasioni da gol. Al 12’ Oscar punta e salta, scarica su Grasso che conclude di sinistro, gran respinta di Lagreca. Subito dopo, azione in ampiezza e palla a Pozzozengaro, conclusione di pochissimo a lato ed è ancora David Pozzozengaro ad inserirsi tra le linee, tiro a botta sicura a pochi metri e miracolo del solito Lagreca, il migliore dello Spinazzola. Padroni di casa che dopo un tiro di Ieva da buona posizione, al 32’ passano in vantaggio: punizione respinta, grande mischia in area che, nella confusione, premia la girata di Ladogana. A vantaggio acquisito, Io Spinazzola prova a mantenere alta la pressione col Lucera che cerca la palla lunga, alla ricerca di un pareggio che però non arriverà nonostante gli sforzi.

NUOVA SPINAZZOLA - Lagreca, Losappio (25’st Liso), Destino; Dentamaro, Colangione, Campanale; Magnifico, Forenza, Ieva (51’st Zingaro), Ladogana, Ariani (34’st Prasti). In panchina: Bajo, Calamita, Nesta, Romanelli, Cinelli, Silvestri. Allenatore: Giuseppe Scaringella

LUCERA - Di Michele, Manna, Cocinelli (46’st Croce); Gallo, Botticelli, Colonna; Pozzozengaro, Ventura, Grasso (21’st Abdulwahid), Prudente (42’st Costantino), Mawa (34’st Frazzano). In panchina: Leccese, Della Dalia, Conte, Di Canio, Curci. Allenatore: Costanzo Palmieri

Arbitro: Marco Albano di Taranto (assistenti Torre-Molino)

Reti: 32’st Ladogana

Ammoniti: Manna, Pozzozengaro, Gallo, Ventura (Lu); Forenza, Liso (NS)

Note: Cielo coperto, terreno in sintetico. Spettatori 150 circa. Angoli 5-2. Recupero: 1’pt, 6’st.