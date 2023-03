Nuova Daunia battuta in casa. Punto esterno per il Real San Giovanni

Un punto esterno che fa morale per il Real San Giovanni che sul terreno del Città di Trani strappa uno zero a zero prezioso in ottica salvezza. Un punto che permette ai garganici di agganciare il Capurso, sconfitto a Palese, a quota 16 punti. Il distacco dalla quart'ultima, tuttavia, è ancora corposo visto che il Bitritto Norba di punti ne ha 22.

La Nuova Spinazzola, invece, pirateggia a Foggia contro la Nuova Daunia e si mantiene a -3 dalla capolista Virtus Mola. Foggiani in svantaggio nel primo tempo con Ladogana. Nella ripresa Sisalli raddoppia e Caggianelli rende la sconfitta meno amara per i suoi. Nuova Daunia sempre a -3 rispetto alla zona play-off.