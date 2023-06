Lucera: un volto nuovo e una conferma nello staff di mister Palmieri

Prosegue a tambur battente l'organizzazione della prossima stagione di Promozione Puglia girone A in casa Lucera. Sono soprattutti i quadri societari e lo staff del confermatissimo mister Palmieri a registrare ufficializzazioni a getto continuo in questi giorni. E, dopo aver sistemato il pacchetto dirigenziale, i lucerini provvedono a fare altrettanto con i collaboratori dell'allenatore. Nel ruolo di match analyst e allenatore in seconda ci sarà Giovanni Tucci. Una new entry con alle spalle esperienze, prima come calciatore e, successivamente, da tecnico, in varie formazioni militanti nei campionati molisani. Confermato, invece, Mattia Puzio nel ruolo di preparatore dei portieri.

Intanto i gioiellini della rosa albiceleste della passata stagione fanno ovviamente gola, anche in categorie superiori. E non poteva che essere Oscar Mawa al centro delle attenzioni. L'attaccante africano classe 2005 è in prova, in questi giorni, con la Lucchese, squadra di Serie C. Assieme a lui anche il portiere Daniele Barbaro, classe 2007. Elementi che potrebbero fare al caso del settore giovanile del Foggia che, purtroppo e da troppi anni, stenta maledettamente a tirar fuori elementi di spessore né riesce a fare rete con le squadre di Capitanata.