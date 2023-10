Lucera da "Oscar". Battuto anche il Santeramo

Sesta vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia di categoria per un Lucera decisamente inarrestabile. A rimetterci le penne, quest'oggi, è il Santeramo, poca cosa se non per una grande carica agonistica che, troppo spesso, è sfociata nella provocazione e nella rissa. Protagonista di giornata Oscar Mawa che si porta il pallone a casa all'esito della tripletta messa a segno.



Nel primo tempo, al 7' Pozzozengaro di poco a lato su punizione dai 20 metri. Il Lucera si rende pericoloso in un paio di circostanze da calcio d'angolo e, al 17', Pozzozengaro scambia con Ventura da corner e insacca con un tiro preciso e angolato da destra che trafigge Sirressi sul proprio palo. Al 24' Tassielli pericoloso su punizione dalla trequarti, Carella si rifugia in angolo. Al 28' Balletta dalla lunga distanza, velleitario ma di poco fuori. Al 43' Ariano pericolosissimo con un tiro a giro dal settore di sinistra, ma stavolta Carella non si fa fregare e blocca sicuro.

Nella ripresa, al 3', evidente fallo da rigore non giudicato tale dall'arbitro. Al 6' contropiede Lucera con Mawa che serve Balletta tutto solo ma il suo tiro non risulta troppo angolato e Sirressi riesce ad opporsi. Al 12' raddoppio dei lucerini: tiro da fuori area di Ventura deviato da un rossoblù, palla che finisce tra i piedi di Oscar che deve solo aggiustarsela e trafiggere il guardiapali barese. Al 20' arriva il tris: sale in cattedra capitan Ricciardi che recupera palla sulla trequarti, entra in area con prepotenza, semina avversari e serve Mawa per la zampata vincente. Al 25' Pozzozengaro serve dal vertice destro l'accorrente Ricciardi che scarica un tiro angolato su cui Sirressi si distende e para. Al 27' il Santeramo accorcia le distanze con Farella che sfrutta una serie di rimpalli davanti a Carella e la butta dentro. Al 29' ancora baresi pericolosi con un tiro da fuori che fa la barba al palo alla destra di Carella. Al 32' ancora Oscar protagonista: Mininno innesca, la "scheggia" saetta e Sirressi è ancora bucato. Al 37' il Santeramo fallisce un calcio di rigore giustamente concesso dall'arbitro per evidente atterramento in area. Ma Carella è super e sventa il pericolo tuffandosi all'angolino alla sua destra. Al 90' prodezza balistica di Farella che infila Carella con un gran tiro da lunga distanza. La contesa finisce al quinto di recupero con capitan Ricciardi che fa tremare l'inrocio dei pali con un siluro dalla distanza.

Giovedì appuntamento di Coppa Italia di categoria contro la Cosmano Sport Foggia tra le mura amiche del Comunale di Lucera.

LUCERA (4-3-3) - Carella, Manna, Botticelli, Colonna, Clemente (86' Cocinelli); Mininno, Ricciardi, Giu.Ventura (86' Rotoli); Pozzozengaro (78' Iddi), Balletta (67' Innocent), Mawa (90' Gab.Ventura). In panchina: Piserchia, Costantino, Croce, La Torre. Allenatore: Costanzo Palmieri

SANTERAMO - Sirressi, Russo, Pasqualicchio, Tisci, Telesca, Panzarea, Degiglio, Ariano, Tassielli, Cantalice, Farella. In panchina: Sette, Cappiello, Musci, Sciacoviello, Borromelo, Denora, Cardinale, Gioscia, Lanzolla. Allenatore: Michele Delle Foglie

RETi - 17' Pozzozengaro, 57', 65' Mawa (Lu); 67' Farella (Sa); 77' Mawa (Lu); 90' Farella (Sa)

NOTE - Arbitro: Spadavecchia di Molfetta. Ammoniti: Panzarea (Sa); Balletta, Mawa, Colonna (Lu) Angoli 11-4. Recupero 5 minuti nel secondo tempo.