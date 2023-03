Oscar Mawa sempre decisivo. Il Lucera vince in casa

Vince il Lucera, che ottiene il terzo risultato utile consecutivo contro il Don Uva imponendo “la legge del Comunale”, diventato fortino inespugnabile per i ragazzi terribili di Costanzo Palmieri. Un match dominato quasi interamente dai leoni, che sciupano tanto sotto porta rischiando la beffa finale. Tre punti importanti ai fini della classifica, che vede i biancocelesti terzi, da soli a +2 sulla prima inseguitrice. Dopo 4’ Oscar scalda i motori, conclusione al volo ma alle stelle. Il Lucera è determinato e poco dopo Oscar mette la quinta, lascia sul posto difensore e portiere ma si allunga troppo la sfera, peccando di egoismo (Clemente solo a centro area). Al 23’ vantaggio Lucera: il tiro di Grasso viene ribattuto sull’accorrente Mawa, che controlla e piazza un rasoterra chirurgico alle spalle del portiere, siglando il suo settimo sigillo in campionato. Dopo nemmeno un minuto Di Canio ha la palla del raddoppio, ma da posizione più che invitante colpisce malissimo ed ancora Oscar va via ai difensori, ma non è abile a centrale la porta. Al 40’ situazione dubbia in area biscegliese: Botticelli defilato, di testa colpisce sul secondo palo e sfera respinta dal difensore gialloverde probabilmente con un braccio ma nè arbitro, nè guardalinee sono d’accordo. Dopo 5’ della ripresa ci prova Grasso dal limite, ma debolmente. È però un monologo biancoceleste, al 16’ giocata Di Canio-Clemente, palla dentro per Oscar che arriva con un secondo di ritardo sul pallone. Al 22’ inserimento di Prudente, cross basso per Manna ma il tiro è murato dal difensore ospite. Dentro anche Abdulwahid per dare pressione e profondità alla manovra ed è proprio l’ugandese ad avere la palla per chiudere il match, ma spreca con un improbabile tiro a giro. Il finale è al cardiopalma perché il Lucera, padrone del campo e della partita per 87 minuti, rischia di farsi acciuffare dal colpo di testa di Uva, che salta tutto solo chiamando Di Michele alla gran parata con un colpo di reni.

?????? ??????: Di Michele, Manna, Clemente; Gallo, Botticelli, Colonna; Mawa (46’st Croce), Ventura (35’st Costantino), Grasso (25’st Frazzano), Prudente, Di Canio (41’st Abdulwahid). In panchina: Leccese, Cocinelli, Della Dalia, Lo Vasto, Curci. Allenatore: Costanzo Palmieri

??? ??? ?????????: Troilo, La Notte, Murolo; Sallustio, Garbetta, D’Addato (18’st Uva); Campanale (26’st Conte), Di Leo, Vecchio (32’st De Sario), Porcelli, Preziosa. In panchina: Cassanelli, Favuzzi, Modugno, Antonino, Ricatti, Logoluso. Allenatore: Emanuele Troilo

???????: Luca Bernardi di Molfetta (assistenti Carpentiere-D’Aulisa)

?????????: 23’Mawa (Lu)

????????: Ventura, Di Canio, Botticelli, Clemente (L); Porcelli, Preziosa (D)

????: Giornata fredda ma soleggiata, terreno in sintetico. Spettatori 200 circa. Angoli 2-6. Recupero: 1’pt, 4’st.