Mister Costanzo Palmieri e il Lucera ancora insieme

Costanzo Palmieri confermato saldamente al timone del Lucera. E non poteva che partire da lui la costruzione della stagione 2023/2024 dell'albiceleste dopo il sorprendente terzo posto ottenuto nel girone A di Promozione pugluese e il sogno play-off infrantosi in finale contro la Nuova Spinazzola. Del resto, i numeri prodotti dalla sua gestione parlano chiaro: 14 vittorie, 6 pareggi ed altrettante sconfitte per 46 gol fatti (terzo miglior attacco del torneo) e 27 subiti. Ma, soprattutto, si tratta di risultati ottenuti alla guida di una rosa nettamente under dove non poche sono state le individualità che sono emerse nel corso del campionato. A partire dal tris di attaccanti Pozzozengaro, Grasso e soprattutto Oscar Mawa, classe 2005 (29 gol in tre), su cui la società lucerina deve assolutamente compiere ogni sforzo possibile per trattenerli.

Cresciuto da allenatore nella Juventus San Michele (allenata fino alla categoria U17), il 56enne tecnico degli svevi ha un curriculum di tutto rispetto tra Foggia (U15 e U17 Nazionali), San Severo (U19 e prima squadra), Sporting Apricena (Promozione), Polisportiva Gambatesa e Team Orta Nova (Eccellenza) dove, due stagioni fa, fu esonerato con leggerezza al punto che gli ortesi, a fine stagione, retrocessero in Promozione all'esito dello spareggio play-out contro il San Marco.

Intanto iniziano ad esserci movimenti anche nell'ambito dei quadri societari. La riorganizzazione dovrebbe vedere, a breve, l'ufficializzazione del ritorno di Antonio Di Caterina, giovane e preparato "segretario", reduce da una stagione in cui ha prima lavorato per il Pietramontecorvino in Eccellenza molisana e poi nelle giovanili del Foggia Calcio. Per il dirigente lucerino, che vanta anche l'esperienza al San Severo, sempre in Eccellenza, due stagioni fa, si prevede un ruolo di primo piano.