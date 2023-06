Lucera, colpo in attacco: torna un ex

Luigi Balletta, attaccante classe 1994, torna al Lucera dopo l'esperienza col Pietramontecorvino, in Eccellenza molisana, con cui ha messo a segno otto gol. Passato con i petraioli la scorsa estate assieme a mister Di Flumeri, al segretario Di Caterina e agli altri ex biancocelesti quali Clemente, Della Dalia (poi tornati a Lucera già in sede di mercato invernale), Di Rita e Pipoli, ritorna in albiceleste andando ad arricchire il reparto avanzato in cui figurano già il confermato Pozzozengaro e bomber Checchia, arrivato dal Biccari. Per lui 44 presenze e 13 gol in tre stagioni al Lucera dal 2019 al 2022. Cresciuto nelle giovanili del club biancazzurro, ha indossato in carriera le casacche di Boca San Lazzaro, Pianorese, Ascoli Satriano, San Severo, Sporting Ordona e Real Siti.