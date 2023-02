Il Lucera torna alla vittoria contro il Bitritto Norba

Festeggiano il ritorno alla vittoria i leoni di Costanzo Palmieri, che al Comunale danno vita ad un bel match non facile contro un Bitritto gagliardo e mai domo, portando a casa tre punti che piazzano il Lucera al terzo posto il classifica, in solitaria. Le assenze in casa lucerina sono pesanti ma lo spirito è dei migliori, cosi dopo 5’ Pozzozengaro colpisce in pieno il palo su punizione, facendo capire come andrà la gara tant’è che al 12’ sfiora il palo al termine di un’azione con Ventura. I due si scambiano il “favore”, Pozzo pesca Ventura che si inserisce coi tempi perfetti come il suo colpo di testa, che esalta i riflessi di Cipriani. È il preludio al gol biancoceleste, che arriva al 18’: Cocinelli da sinistra viene abbattuto in area dal portiere, dal distretto Pozzozengaro piazza il portiere e realizza la sua settima rete in campionato. A vantaggio acquisito, però, il Lucera abbassa il ritmo favorendo la reazione del Bitritto, che prova a sfruttare le palle inattive calciate da Loseto, ma Di Michele è attento e si esalta subito dopo al 18’ sul gran tiro di ; ancora il 7 vicino al gol, logico sta dal limite e palla di poco a lato. La pressione barese induce all’errore la difesa lucerina ed al 35’ su una punizione battuta all’interno dell’area di rigore dal solito Loseto, Di Michele si immola e respinge. La ripresa vede i padroni di casa propositivi, Pozzozengaro cerca la doppietta e ci prova con un bel diagonale che va di poco a lato. Il break del Bitritto produce una punizione sulla quale il colpo di testa di Daddabbo termina di poco alto. La gara è combattuta ma corretta ed al 14’ arriva il raddoppio biancoceleste: Di Michele va lungo per Pozzozengaro, controllo orientrato e tiro parato ma non trattenuto da Cipriani, che devia sul neo-entrato Curci (classe 2004) che non ci pensa su troppo e tira, siglando il suo primo gol in prima squadra, il nono stagionale (8 realizzati con la U19). Il secondo gol da più consapevolezza ai biancocelesti e demoralizza gli ospiti, alla ricerca di soluzioni da fermo per rientrare in partita ma senza riuscirci, nonostante una partita giocata a testa alta.

Lucera - Di Michele, Della Dalia (1’st Curci), Venuti (20’st Grasso); Gallo (45’st Frazzano), Botticelli, Colonna; Ventura, Manna, Pozzozengaro (36’st Costantino), Prudente (40’st Mazzacano), Cocinelli. In panchina: Leccese, Lo Vasto, Conte, Martinelli. Allenatore: Costanzo Palmieri

Bitritto Norba - Cipriani, Danisi, Laraspata; Correnti (9’st Sifanno), I. Loseto (6’st Cfarku), Renna (21’st F. Loseto); Foggetti, Vernice, Daddabbo, Stefanelli (36’st Tissi), Fanelli (9’st Antro). In panchina: Cassano, Grandolfo, Ancona, Turitto. Allenatore: Francesco Pedota

Arbitro - Walter Cilli di Barletta (assistenti Sifo-Gagliardi)

Reti - 8’pt rig. Pozzozengaro, 14’st Curci

Ammoniti: Venuti, Botticelli (L); Foggetti, Daddabbo (B)

Note - Spettatori 200 circa, terreno in sintetico. Angoli 2-6. Recupero: 0’pt, 4’st.