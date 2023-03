Buon punto esterno per il Lucera

Pari e patta a Grumo Appula tra i padroni di casa ed i ragazzi terribili di Palmieri, autori di una gran primo tempo e di una ripresa contro un avversario tignoso e ben messo in campo, distante un solo punto nella classifica che vede i leoni terzi. Risultato che premia entrambe per quanto visto e creato. Il Lucera parte bene e nel giro di un minuto, prova a creare con Prudente e Pozzozengaro (da corner), ma in entrambi i casi nessun attaccante si fa trovare pronto. Al 20’ contropiede lucerino avviato da Oscar e concluso da Grasso, tiro deviato in angolo; da corner, Colonna sul secondo palo c’è ma in scivolata la mette alta. Il Levante si affaccia per la prima volta dalle parti di Di Michele al 32’ con Loconte, tiro di poco a lato. Al 41’ il Lucera passa meritatamente in vantaggio: retropassaggio corto di un difensore barese, sul pallone si catapulta come un falco Oscar Mawa che salta il portiere e insacca. Al 44’ la risposta levantina con l’inserimento di Zaccaria, palla che colpisce il palo esterno. Ripresa con brivido per i biancocelesti, che rischiano dopo pochi secondi per un rilancio errato. Al 3’ Grasso si invola verso la porta, salta il difensore e tira sul primo palo, attento il portiere. Ancora occasione al 6’ per Mawa, che non si fida del suo sinistro e conclude di destro, ma in ritardo. Il Levante però si riorganizza e al 9’ pareggia i conti: conclusione dal limite di Degiglio, Di Michele para ma non trattiene la sfera e favorendo Loconte, che ne approfitta e appoggia in rete. A pareggio ottenuto, i padroni di casa aumentato la pressione e soltanto al 21’ il Lucera crea con Pozzozengaro che di prima serve Oscar, tiro non preciso. Tante emozioni nel giro di un minuto: da corner doppio miracolo di Di Michele che salva un gol fatto respingendo a mano aperta su Lomuscio, Gallo spazza via il pericolo attivando il contropiede lucerino guidato da Pozzozengaro, che conclude di poco a lato. Il Lucera subisce la pressione del Levante, con Di Michele ancora protagonista poco dopo, deviando in angolo un tiro insidioso dal limite. La gara si innervosisce negli ultimi minuti ed a farne le spese sono Grazioso (fallo da ultimo uomo su Mawa) e Pozzozengaro, che protesta per un fischio di troppo del direttore di gara.

??????? ???????: Crisantemo, Deserio, Schirone; Tamburrano (7’st Lucarelli), Grazioso, Panunzio; Loconte (38’st Laneve), Zaccaria, Degiglio (31’st Evangelista), Lomuscio, Mosaico. In panchina: Delia, Ardito, Montagna, Mennuni, De Trizio, Catacchio. Allenatore: Muzio Fumai

?????? ??????: Di Michele, Manna (21’st Clemente), Cocinelli; Gallo, Botticelli, Colonna; Pozzozengaro, Ventura, Grasso (27’st Abdulwahid), Prudente, Mawa (48’st Costantino). In panchina: Leccese, Conte, Della Dalia, Frazzano, Curci. Allenatore: Costanzo Palmieri

???????: Vito Saracino di Molfetta (Ungaro-Catalano)

?????????: 41’pt Mawa (L), 10’st Loconte (LE)

????????: Loconte, Zaccaria (LE); Mawa, Manna, Colonna, Ventura, Pozzozengaro (L)

???????: Al 35’st Grazioso (LE) per fallo da ultimo uomo, al 41’st Pozzozengaro (L) per proteste

????: Cielo sereno, terreno in sintetico. Spettatori 100 circa. Angoli 6-5. Recupero: 0’pt, 4’st.