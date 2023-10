Lucera fabbrica del gol: oggi poker nel derby contro la Cosmano Sport

Quarta vittoria di fila per il Lucera di mister Palmieri che si conferma anche oggi fabbrica del gol (miglior attacco del torneo a quota 15) al campo Figc di Foggia contro la Cosmano Sport. Finisce 2-4 per i “leoni” che hanno come sempre sciorinato bel gioco al cospetto di una squadra comunque tosta come quella di mister Florio che solo nel finale ha messo seriamente in difficoltà i lucerini. Le classifiche sono opposte: il Lucera si avvicina al Troia bloccato sul pari dell’Apricena ma è sempre a tre punti dalla coppia di testa Don Uva-Capurso che hanno vinto quattro partite su quattro in campionato. La Cosmano, invece, ha perso la terza gara su quattro e naviga in bassa classifica a quota tre, sia pur in compagnia di Apricena, San Ferdinando e Acquaviva.

Derby vero, giocato su ritmi sempre elevati, con agonismo, a volte anche eccessivo, da parte delle due squadre. Alla fine le “facce gialle” sono non poche da una parte e dall’altra con l’arbitro che in un paio di circostanze avrebbe anche potuto tirare fuori il rosso diretto.

Mister Palmieri tiene a riposo Ventura e rimpiazza il neo papà Colonna al centro della difesa con Croce. E il Lucera parte subito forte con Mawa che al 4’, ben imbeccato da un filtrante di Pozzozengaro, fa la barba al palo. All’11’ ancora Mawa pericoloso, lanciato da Mininno, ma stavolta Stango esce e sventa. Al 20’ ci prova capitan Ricciardi direttamente dalla bandierina, brividi per Stango che sventa in corner. Calcio d’angolo da cui potrebbe scaturire un autogol dei foggiani ma così non è. Al 26’ Pozzozengaro sale in cattedra, parte da destra, si accentra, ma il suo tiro dal limite viene bloccato da Stango. Al 37’ la sblocca Oscar Mawa con una zampata rapace che mette alle spalle di Stango il servizio ravvicinato da destra di Balletta. Passa un minuto ed è lo stesso Balletta a raddoppiare con un bell’esterno dal limite che infilza per la seconda volta Stango. Due minuti dopo la Cosmano reagisce e accorcia le distanze con Pasquale Carella che sfrutta al meglio una palla recuperata dai suoi a centrocampo e infila Fabrizio Carella con un bel tiro a giro. Al 42’ il Lucera cala il tris: ineccepibile rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Carità su Balletta. Pozzozengaro non sbaglia.

La ripresa si apre subito nel segno del Lucera. Pozzozengaro si fa trovare pronto dal cambio di campo proposto dal lancio di Cocinelli, si accentra partendo da destra ma Stango è attento e sventa il tentativo dell’ala. Al 13’ ci prova Balletta dal limite ma Stango dice ancora di no. Tre minuti dopo è Pozzozengaro a essere ubriacante nel suo settore, si accentra come sempre ma trova ancora Stango a custodire la porta foggiana. Al 30’ Innocent, da poco subentrato, coglie la traversa con un colpo di testa su cross di Costantino. Passano quattro minuti e il nazionale del Sud Sudan mette a segno il suo primo gol nel calcio italiano: ripartenza dell’albiceleste con Cocinelli che lancia sulla fascia destra Pozzozengaro che a sua volta mette al centro dove Media non si fa pregare per il poker svevo. La Cosmano Sport si scuote e, dopo qualche “telefonata” a Carella nel corso del secondo tempo, inizia a bussare forte alla porta del Lucera. Al 37’ Lo Muzio, da poco subentrato, mette a segno il secondo gol dauno: sugli sviluppi di un corner, dapprima Carella si oppone a una inzuccata dei padroni di casa ma poi capitola di fronte a Lo Muzio, abile a farsi trovare al momento giusto nel posto giusto sulla ribattuta del guardiapali ospite e a bucarlo. I foggiani ci credono e sfiorano il terzo gol con una rovesciata di Lo Muzio che termina di poco fuori al 38’. Al 41’ è l’ex Pietramontecorvino Consiglio, difensore, a provare una girata volante che mette i brividi a Carella. Il match si chiude con un tentativo di Ricciardi dalla distanza che termina a fil di palo e con il Lucera che, ancora una volta, ottiene il massimo mandando in campo una formazione dove gli under sono sempre numericamente preponderanti: oggi erano 7 per tutti i 90 minuti.

COSMANO SPORT – Stango, Roberto, Carità, Consiglio, Simone (70’ Caggiano); Franzi (70’ Bonuomo), Pipoli, Vallario, Cobuzzi (53’ Lavigna); Carella (80’ Lo Muzio), Stufano (53’ De Palma). In panchina: Pignatiello, Di Giovanni, Cagnazzo, Scopece. Allenatore: Antonello Florio

LUCERA (4-3-3) – Carella, Manna, Botticelli, Corce (53’ Clemente), Cocinelli; Mininno (58’ Iddi), Ricciardi, Rotoli (72’ Costantino); Pozzozengaro (88’ Lo Vasto), Balletta (62’ Innocent), Mawa. In panchina: Piserchia, La Torre, Giu.Ventura, Gab.Ventura. Allenatore: Costanzo Palmieri

RETI – 39’ Mawa, 40’ Balletta (Lu); 41’ Carella (CS); 44’ rig.Pozzozengaro, 81’ Innocent (Lu); 82’ Lo Muzio (CS)

NOTE – Angoli: 6-3 per la Cosmano Sport. Ammoniti: Vallario (CS); Croce, Mininno (Lu); Carità, Franzi (CS); Ricciardi, Rotoli (Lu); Consiglio, Buonuomo (CS); Mawa (Lu); Pipoli (CS). Recupero 2 minuti nel secondo tempo.