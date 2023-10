Il Lucera a Foggia contro la Cosmano per il primo derby in campionato

Primo derby in campionato per il Lucera di mister Palmieri, galvanizzato dalle ultime prestazioni a suon di gol contro San Ferdinando, Apricena e Palese tra girone A di Promozione e Coppa Italia di categoria. Oggi pomeriggio alle 15:30 i “leoni” saranno impegnati sul campo Figc di Foggia contro la Cosmano Sport. Il club allenato da Antonello Florio, in estate, ha raccolto l’eredità della Nuova Daunia. Prova ne è che larga parte della rosa è costituita da elementi che nella passata stagione hanno giocato in Promozione con la terza squadra di Foggia con la quale, peraltro, avevano anche vinto il precedente torneo di Prima Categoria.

L’avvio di stagione, in campionato, non è stato finora pregno di soddisfazioni per i dauni che hanno vinto in casa contro l’Atletico Acquaviva per 2-1 (a segno Franzi e Vallario su rigore) e perso in trasferta contro il Capurso per 2-1 (in gol Stufano) e a San Ferdinando, domenica scorsa, con il più classico dei risultati. Meglio in Coppa Italia di categoria con la qualificazione ottenuta ai danni del Troia (2-1 all’andata per i gialloverdi con rete dauna di Vallario dagli undici metri e 3-0 a Foggia con reti messe a segno da Cobuzzi su rigore e Franzi con una doppietta).

Di seguito l’attuale rosa della Cosmano Sport Foggia. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

COSMANO SPORT FOGGIA – Allenatore: Antonello Florio

PORTIERI

Davide Castigliego (Proveniente dal Manfredonia)

Francesco Pignatiello (Cresciuto nella società)

Giovanni Stango (Proveniente dalla Nuova Daunia – 1984) (19/-*)



DIFENSORI

Simone Caggiano (Proveniente dal Foggia Incedit – 1998) (15/0)

Antonello Carità (Proveniente dalla Nuova Daunia – 1992) (19/0)

Gaetano Di Giovanni (Cresciuto nella società – 2003)

Lorenzo Gesualdo (Proveniente dalla Vastese – 2005)

Antonio Palumbo (Proveniente dal Foggia Incedit – 2002) (2/0)

Antonio Santoro (Provenienza sconosciuta)

Gianmarco Simone (Proveniente dalla Nuova Daunia – 1999) (18/0)

Giuseppe Venuti (Proveniente dal Lucera – 2002) (14/0)



CENTROCAMPISTI

Lorenzo Cagnazzo (Proveniente dalla Nuova Daunia – 2003) (15/0)

Emanuele Di Francesco (Cresciuto nella società)

Christian Giannini (Cresciuto nella società – 2003) (*/* + 3/0 nel Lucera)

Gabriele Pipoli (Proveniente dalla Nuova Daunia – 1994) (8/0 + */1 nel Pietramontecorvino)

Gabriele Roberto (Proveniente dalla Nuova Daunia – 2001) (6/0)

Cristian Sciotti (Proveniente dal Lucera – 2005) (2/0)

Giuseppe Scopece (Proveniente dalla Nuova Daunia – 2003) (6/0)

Vincenzo Vallario (Proveniente dalla Nuova Daunia – 1999) (17/3)



ATTACCANTI

Benvenuto Bonuomo (Proveniente dalla Nuova Daunia – 1990) (14/3)

Pasquale Carella (Provenienza sconosciuta – 2002)

Alessio Cobuzzi (Proveniente dalla Nuova Daunia – 2005) (7/1)

Leonardo De Palma (Proveniente dal Manfredonia – 2005)

Francesco Franzi (Cresciuto nella società – 2006)

Nicolò Lo Muzio (Proveniente dalla Nuova Daunia – 2003) (17/5)

Luigi Stufano (Proveniente dal Real Siti – 2003) (5/2)