L’Asd San Marco riaccende la luce: nuove energie da Squeo, l’imprenditore delle rinnovabili che punta sull'inclusione sociale

Quattro promozioni in sei anni, dalla terza categoria all’Eccellenza, quarta partecipazione consecutiva al campionato che apre lo porte alla serie D, una salvezza strappata con le unghie e con i denti sul filo di lana nello spareggio playout contro l’Orta Nova, un inizio di stagione da grande squadra e poi sette partite con un solo punto e appena due gol fatti. Un ruolino di marcia comunque migliore dello scorso anno, che fa ben sperare anche in virtù del recupero di capitan Augelli, del ritorno in campo di Alessandro Fiorentino e della crescita esponenziale dei più giovani, da Dragano a Grifa.

Sono solo alcuni dei numeri dell’Asd San Marco di mister Marcello Iannacone e del presidente Aniello Calabrese. Terzultima in classifica dopo nove giornate, in casa celeste-granata non si navigherà più a vista grazie all’impulso all’imprenditore sannicandrese Mario Squeo, presentato ieri alla città e ai tifosi, accorsi numerosi per l’occasione.

Titolare dell’azienda PowerTeam, Squeo ha deciso di investire nello sport puntando su una realtà che in appena dieci anni ha compiuto il miracolo calcistico di raggiungere l’Eccellenza, per la prima volta nella storia del calcio sammarchese, partendo dal nulla e con pochissime risorse a disposizione. La scelta di Squeo, è quella di chi attraverso l’Asd San Marco auspica un ritorno di immagine sul Gargano e in tutta la Regione Puglia, aggiungendo valore aggiunto ed ‘energie rinnovabili’ a una realtà che ha stravolto l’idea di calcio e di sport arruolando calciatori e professionisti di tutta la provincia di Foggia, ripulendo al termine di ogni gara in trasferta gli spogliatoi, mettendo al centro del progetto i valori dell’amicizia e del rispetto.

Tra gli obiettivi del nuovo sponsor, c’è quello dell’inclusione sociale. “Mi piacerebbe che San Marco in questa attività faccia da traino e occupi un posto in Champions League” ha detto Squeo: “Sono soddisfatto di aver visto tanta gente. Stare insieme come comunità, non solo energetica, ma anche sociale sul Gargano, è motivo di orgoglio. Spero che vada tutto per il meglio, ci sono le condizioni, mi sono messo a disposizione”.

“Interverremo sul mercato per salvare la categoria, a marzo-aprile programmeremo una nuova stagione” la promessa di mister Marcello Iannacone: “Vogliamo fare, abbiamo tanta voglia e ce la metteremo tutta”.

In apertura il presidente Aniello Calabrese aveva sottolineato l’importanza, per un paese come San Marco in Lamis e per il Gargano, di avere una squadra in Eccellenza: “La nostra è una realtà di tutto il territorio, è un fiore all’occhiello che va curato. Noi siamo di passaggio, ma resterà un bene di tutti”.