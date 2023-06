Foggia-Lecco sfida dal sapore antico e in categorie superiori

Nei sette precedenti allo Zaccheria tra Foggia e Lecco, i rossoneri sono avanti 4-1 contro i lombardi. In due circostanze, invece, il risultato finale fu di parità. Foggiani e lecchesi, tranne nell’ultimo incontro risalente alla Serie C1 girone A 2007/2008, si sono sempre affrontati in Serie B e, una volta, in Serie A.

L’ultima volta terminò 2-1 per i Satanelli grazie ai gol messi a segno da Tisci su rigore e Ignoffo che ribaltarono l’iniziale vantaggio degli ospiti firmato da Savoldi (figlio d’arte) dagli undici metri.

Bisogna poi risalire alla cadetteria edizione 72/73 per trovare un altro successo dei foggiani firmato da Giorgio Rognoni. Nel 68/69, ancora in B, fu invece il Lecco a sbancare Foggia per 2-1 grazie alle reti messe a segno da Canzi e Gavinelli. Per i dauni a segno Nello Saltutti. Risultato “a occhiali” nel 67/68, sempre in B. Nel 66/67, stavolta in Serie A, 4-1 il finale per i foggiani di Luigi Bonizzoni. All’iniziale vantaggio dei lombardi ad opera di Bonfanti, risposero Ambrogio Valadè, Dante Micheli, una autorete di Bacher e Nocera. Due a uno per il Foggia, in Serie B, nel 63/64 grazie alla doppietta di Vittorio Cosimo Nocera. A segno Schiavo per i blucelesti. Infine, due pari nel 62/63 e sempre in cadetteria con vantaggio rossonero di Cataldo Gambino, ribaltamento della situazione da parte del Lecco con Cappellaro e Bagatti e pareggio finale dei dauni firmato da Roberto Oltramari.