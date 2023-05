Cerignola-Monopoli: Sainz-Maza apre, D'Ausilio chiude. L'Audace passa, ma quanta fatica

Serie C Girone C

L'Audace Cerignola batte 2-1 il Monopoli al 'Monterisi' e accede alle fasi nazionali dei play-off. Una vittoria che, però, non è lo specchio fedele di una contesa dove la squadra di mister Pazienza è apparsa in netto debito di ossigeno e i monopolitani hanno da recriminare per due gol annullati. I biancoverdi di mister Ferrari, nonostante avessero giocato giovedì scorso come i cerignolani, sono apparsi decisamente più in forma sotto il piano atletico.

Alla fine sono emersi i valori dei singoli con Langella (ex di turno) encomiabile per grinta, Sainz-Maza decisivo con la sua specialità, il calcio di punizione, e D'Ausilio a fissare il finale sul 2-1 per i padroni di casa che comunque avevano a disposizione due risultati su tre. Primo tempo avaro di emozioni se non per il gol su punizione, magistralmente calciata dallo spagnolo ex Foggia, che si insacca alla sinistra di Vettorel al 37'. I monopolitani perverrebbero al pareggio intorno al 40' ma Fella è in offside quando si ritrova tra i piedi un pallone calciato sporco da Rolando dal limite. Inutile il suo trafiggere Saracco nell'angolino alla sua destra.

Seconda frazione decisamente più vivace rispetto a un primo tempo a tratti soporifero. E già al 49' il Monopoli agguanta il pareggio con Viteritti che scarica da fuori area un pallone vagante proveniente da corner e lo infila nell'angolino alla destra di Saracco. Al 58' è Giannotti, invece, a essere pescato in fuorigioco, sia pur millimetrico, su lancio lungo proveniente direttamente dalla difesa. Anche in questo caso il suo diagonale si insacca alle spalle di Saracco ma inutilmente.

Il Cerignola si rende pericoloso in un paio di circostanze con Montini, altro ex di turno, subentrato a D'Andrea, ma nulla di fatto. Al 91' D'Ausilio, subentrato nella ripresa, mette la parola fine al match. Palla rubata in mezzo al campo da Langella che la passa a Tascone che serve centralmente il numero 10 cerignolano che, a tu per tu con Vettorel, infila il pallone del 2-1 finale.

Prossimo turno con la formula dell'andata e ritorno. Il 18 maggio al 'Monterisi', il 22 in trasferta.

AUDACE CERIGNOLA - Saracco, Blondett, Capomaggio, Ligi; Coccia (57' D'Ausilio), Langella, Tascone, Sainz-Maza (65' Righetti), Russo; Malcore (65' Achik), D'Andrea (57' Montini). In panchina: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Allegrini, Inguscio, Mengani, Botta, Samele, Ruggiero, Giofrè. Allenatore: Michele Pazienza

MONOPOLI - Vettorel, De Santis (46' Pinto), Mulè, Bizzotto; Viteritti, De Risio (82' Hamlili), Vassallo (76' Piccinni), Falbo (67' Bussaglia); Rolando (46' Giannotti); Starita, Fella. In panchina: Pisseri, Fornasier, Radicchio, Drudi, Corti, Piarulli. Allenatore: Giacomo Ferrari

RETI - 37' Sainz-Maza (AC); 49' Viteritti (Mo); 91' D'Ausilio (AC)

NOTE - Arbitro Marco Monaldi di Macerata. Angoli 4-2 per il Cerignola. Ammoniti: Capomaggio e Righetti (AC); Mulè, De Santis, Pinto, Vassallo e Piccinni (Mo). Recupero 1 minuto nel primo tempo e 5 minuti nel secondo tempo.