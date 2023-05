Cerignola-Foggia: mister Pazienza gongola ma non si fida

Un Michele Pazienza sicuramente soddisfatto quello presentatosi in sala stampa al "Monterisi" ieri sera dopo la quaterna, ineccepibile, rifilata al Foggia nel derby di andata della fase nazionale dei play-off. "E' la vittoria più bella e importante della stagione anche perché ottenuta in un derby importantissimo come questo. Ma attenzione: al ritorno ci dobbiamo arrivare con la cattiveria giusta perché giocheremo in uno stadio che sarà strapieno e che storicamente è l'arma in più del Foggia. Loro proveranno ovviamente a riprendere la partita e noi dobbiamo scendere in campo col piglio giusto. Oggi i nostri tifosi (poco più di tremila sugli spalti, ndr) è stato un fattore davvero straordinario, come mi aspettavo. E il loro incitamento è stato incessante: lo merita la squadra e lo merita e la società. Ed è anche il riscatto dei tempi in cui, magari in Serie D, andavamo a giocare su campi improponibili. Vogliamo continuare ad essere la sorpresa e la nostra unica strada è il lavoro. La stiamo percorrendo con dedizione. La mia squadra ha sempre voglia di crescere e di fare sempre qualcosa in più. Abbiamo un parco giocatori con valori umani importanti prima ancora che tecnici. Nei prossimi tre giorni lavoreremo sul recupero fisico, come del resto farà il Foggia", ha dichiarato il tecnico nativo di San Severo ed ex giocatore del Foggia che, ieri sera, ha ottenuto la sua quindicesima vittoria casalinga stagionale.