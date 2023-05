Il Manfredonia è promosso in Serie D

Il Manfredonia torna in Serie D dopo cinque anni e lo fa battendo il Gallipoli nella finale play-off di Eccellenza Puglia. Ci vogliono 120 minuti e i calci di rigore per decretare la regina definitiva della "premier league" pugliese.

La spuntano i biancocelesti di mister De Candia al termine di una gara dai ritmi intensi e in cui, ai punti, avrebbero meritato i sipontini al termine dei 90 regolamentari. Accade tutto nell'arco di docici minuti del primo tempo con il vantaggio del Donia ad opera di Turitto al 23', che sfrutta un errorre in fase difensiva di Benvenga, e Sansò che scarica da fuori area sugli sviluppi di un corner e riporta in parità i gallipolini al 35'. Poi equilibrio, fino ai supplementari. Ai calci di rigore decisivi gli errorri di due esperti difensori giallorossi, Benvenga prima e soprattutto Fruci poi. Sipontini sempre a segno tranne che con Lopez che, per qualche istante, fa temere il peggio ai manfredoniani. Adesso è tempo di fare festa in casa Manfredonia, mettersi alle spalle le polemiche degli ultimi giorni, e preparare una stagione da protagonisti in Serie D.

MANFREDONIA - Chironi, Panelli (79' Giambuzzi), D'Aiello, Lobosco, Montrone; Bevilacqua, Biason, Salvatore, Quitadamo; Morra (79' Lopez), Turitto (79' Achik). In panchina: Coletta, Magaletti, Conticchio, Cirillo, Attah, Zaldua. Allenatore: Pasquale De Candia

GALLIPOLI - Passaseo, Piscopiello, Fruci, Benvenga, Chiatante (93' Barone); Caputo (93' Montagnolo), Gningue, Sansò, Scialpi; Perchaud (62' Oltremarini, 105' Iurato), Quarta. In panchina: De Luca, Cardinale, Negro, Signorelli, F.Carrozza. Allenatore: Alessandro Carrozza

RETI - 23' Turitto (Ma); 35' Sansò (Ga)

SEQUENZA RIGORI

Montrone (Ma) gol

Scialpi (Ga) gol

Giambuzzi (Ma) gol

Sansò (Ga) gol

Biason (Ma) gol

Iurato (Ga) gol

Lobosco (Ma) gol

Benvenga (Ga) fuori

Lopez (Ma) fuori

Fruci (Ga) fuori

NOTE - Arbitro: Pietro Marinoni di Lodi. Angoli 5-3 per il Gallipoli. Ammoniti Chiatante (Ga); Lobosco (Ma); Caputo (Ga); Giambuzzi (Ma); Scialpi (Ga); Achik (Ma). Recupero 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nel secondo tempo