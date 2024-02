Macauley Chrisantus, dalle sette reti mondiali con la Nigeria al gol all'esordio in Eccellenza Pugliese

Un colpo di testa al ventesimo minuto del secondo tempo sul campo neutro di Gravina di Puglia: così Macauley Chrisantus, nigeriano 33enne con un passato calcistico in Spagna e in Germania, si è presentato ai tifosi dell'Asd San Marco, siglando il gol del pareggio contro lo Spinazzola, diretta concorrente nella corsa alla salvezza del campionato di Eccellenza Pugliese girone A.

Quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo si è presentata l'occasione, l'ex campione del mondo e capocannoniere Under 17 della Nigeria con sette reti, l'ha messa dentro da vero rapinatore d'area di rigore, alla sua prima vera occasione con la maglia celeste-granata, regalando un pareggio d'oro che consente ai ragazzi di mister Marcello Iannacone di restare aggrappati al treno playout.

Nella sua lunga carriera ha militato in parecchi campionati esteri. Ha messo a segno 10 reti su 34 presenze con la casacca del Las Palmas in Segunda Divisione spagnola, sfiorando, nel 2014, la promozione nella Liga dopo la finale persa ai playoff. L'anno successivo, con la maglia della compagine turca del Sivasspor, ha conquistato la semifinale della Coppa nazionale, mentre nella stagione 2015-16, con la maglia dell'Aek Atene, ha vinto la Coppa di Grecia e ottenuto il secondo posto in campionato centrando la rete per ben 7 volte in 28 partite.

Tornato in Spagna nel 2018, ha sfiorato la promozione in Seconda Divisione con il Real Murcia segnando 6 reti in 16 gare disputate.

In Finlandia, l'anno successivo, nonostante le 9 presenze e zero reti, ha festeggiato la vittoria del campionato con l'Helsinky. A inizio carriera, dopo una parentesi nella seconda squadra dell'Amburgo, è stato inserito nella rosa della prima squadra e ha vestito la maglia del Karlsruhe nella Bundesliga 2 siglando 11 reti, oltre che quella dell'Fsv Francoforte.

L'unica esperienza in Italia, prima di approdare nella città dei due conventi, risale a due anni fa nel Lazio, con l'Aprilia in serie D, dove non è andato oltre le tre presenze. Quest'anno, nella prima parte di stagione, con la maglia del Lynx, squadra che milita nella massima serie del campionato di Gibilterra, ha siglato 6 reti in nove gare.