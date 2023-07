Interesse per un altro gioiellino ugandese del Lucera

Dopo Kenneth Mamah Obinna, Mamadi Beyai e Oscar Mawa, i tre assi lanciati dal Lucera nelle ultime tre stagioni, potrebbe essere la volta di Iddi Abdulwahid, attaccante ugandese classe 2003, messosi in mostra nella seconda parte dell'ultimo torneo di Promozione Puglia girone A con la casacca albiceleste. Arrivato assieme al connazionale Mawa, si è fatto notare a suon di gol nell'Under 19 fino ad approdare in prima squadra e lasciare il segno con la doppietta rifilata nel derby contro la Nuova Daunia a inizio 2023. Per lui, tesserato nella sessione di mercato invernale dopo le esperienze nel suo Paese con le casacche dell'Onduparaka e del Kampala, iniziano ad arrivare richieste di informazioni da parte di squadre di Eccellenza e Promozione.

Intanto il club lucerino ha fissato il secondo raduno selettivo per martedì 18 luglio alle 18 al Comunale rivolto a calciatori nati nel 2005, 2006 e 2007. L'allenamento sarà diretto dal neo mister dell'Under 19, Giuseppe Totaro. Lo stage vedrà la supervisione tecnica di Pietro Maiellaro e di mister Costanzo Palmieri. Per partecipare è necessario presentare un certificato medico in corso di validità. Per candidarsi telefonare al 3273582259 oppure al 3298746247 o inviare una email a luceracalcio1928@gmail.com