Il Lucera continua a blindare la difesa: quarta conferma

Prosegue la blindatura della difesa del Lucera in vista della stagione 2023/2024. In Promozione, teoricamente, perché il club di Dell'Aquila e Di Caterina sogna il ripescaggio in Eccellenza. E, comunque vada, non ci si smuoverà di un millimetro dal progetto giovane affidato al confermatissimo Palmieri in panchina. Prova ne è la quarta conferma tra i "leoni" che, in questa fase, stanno provvedento a confermare il pacchetto difensivo. Di cui farà parte Andrea Croce, classe 2005, 15 presenze tra campionato e Coppa Italia di categoria nell'ultimo torneo e cresciuto nella San Pio X di Lucera.