Il San Marco saluta Bevilacqua che passa al Manfredonia

Il San Marco perde uno dei pilastri confermati sin da subito in vista della nuova stagione di Eccellenza pugliese. Gianluigi Bevilacqua, centrocampista classe 2003, approda alla "corazzata" Manfredonia. Cresciuto nelle giovanili sammarchesi, ha collezionato 21 presenze e tre gol nel corso dell'ultimo torneo, risultando decisivo nella sfida play-out contro l'Orta Nova ad aprile in cui fu protagonista con un assist e un gol.

Oggi pomeriggio alle 16:30 al "Tonino Parisi" seconda edizione del memorial Rocco Augelli con il Real San Giovanni, fresco di ammissione in Promozione pugliese. La gara è a porte aperte e si chiede un eventuale contributo volontario e libero, da versare all'ingresso, per sostenere l'associazione che porta il nome del compianto attaccante, scomparso prematuramente a causa di un brutto male. Sarà sicuramente una ulteriore occasione per i celestegranata di mister Marcello Iannacone per mettere minuti nelle gambe in vista dell'imminente inizio della stagione ufficiale. Nelle due amichevoli finora disputate, i sammarchesi hanno per 4-0 contro il più quotato Nardò e pareggiato con il Pietramontecorvino (a segno Albano per i garganici).