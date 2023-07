Il Lucera per la Capitale della Cultura Italiana 2026

Il Lucera ha depositato lo scorso 6 luglio a mezzo PEC, presso il Comitato Regionale Puglia, la documentazione necessaria a formalizzare la richiesta di ripescaggio al prossimo campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2023/2024.

"Ancora una volta, da parte nostra, abbiamo fatto tutto ciò che era possibile per regalare un meritato sogno al popolo biancoceleste. Un atto doveroso, ma non scontato, che dovevamo ai nostri tifosi, alla città e a tutti i tesserati", commenta l'amministratore delegato Antonio Di Caterina.

Non solo calcio. Lucera è ovviamente in fermento per la corsa alla Capitale della Cultura Italiana 2026. Un obiettivo ambizioso che rilancia la centralità di una delle città più belle e ricche di storia della Capitanata e non solo. E anche il Lucera Calcio farà la sua parte. A cominciare dalle maglie che vestiranno i calciatori nella prossima stagione su cui sarà impresso il chiaro riferimento al patrimonio artistico e culturale lucerino su cui si punta forte per ottenere il riconoscimento.

"Noi ci sentiamo come squadra della città pienamente coinvolti e a sostegno di questo meraviglioso progetto, che potrebbe dare lustro e tante grandi opportunità alla nostra città", commenta il socio Antonio Dell'Aquila.

Il Lucera infine ha provveduto, nei termini e nelle modalità previste, all'inoltro della documentazione necessaria per il cambio di denominazione della società da Asd Sport Lucera ad Asd Lucera Calcio. Si resta in attesa dell'esito ufficiale da parte degli organi federali competenti, nella convinzione di aver rispettato tutto l'iter previsto dal regolamento per l'approvazione della domanda inoltrata.