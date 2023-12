La Gr Soccer School di Orsara ospite del Pescara calcio

Una giornata di festa e sport nella sua accezione più bella, quella svoltasi sabato 9 dicembre a Pescara. Lo stadio 'Adriatico', casa del Pescara calcio, ha ospitato il 'Christmas party', evento dedicato alle scuole calcio affiliate con il club abruzzese.

Presenti anche i piccoli atleti della Gr Soccer School di Orsara Puglia: "Un evento affascinante per i nostri allievi, per noi dello staff tecnico e per i genitori accompagnatori, che hanno avuto il piacere di vedere i propri bambini esibirsi insieme alle altre scuole calcio all'interno dell'Adriatico", ha commentato Gaetano Ruscito direttore tecnico della Gr Soccer School.