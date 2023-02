Canonico vuol riempire lo ‘Zac’: biglietti di Gradinata a un euro per donne, under 18 e over 65

Serie C Girone C

“I nostri ragazzi sabato contro la Fidelis hanno conquistato tre punti preziosi al termine di una partita difficile. Ora più che mai, la squadra ha bisogno di vedere lo stadio Zaccheria pieno di gente. C’è bisogno che il nostro stadio sia l’inferno rossonero che tutti conoscono”. Con queste parole il presidente del Foggia Nicola Canonico annuncia la nuova iniziativa della società rossonera in vista della gara interna di sabato prossimo (fischio d’inizio anticipato alle 14.30, ndr) contro la Viterbese.

Donne, under 18 e over 65 potranno seguire la partita in tribuna Est al prezzo di un solo euro: “Sarà un sabato all’insegna dello sport, le famiglie potranno tifare per noi”, ha aggiunto Canonico che ha poi ringraziato il tifo organizzato “per la splendida accoglienza riservata alla squadra” di ritorno dalla trasferta di Andria: “Queste sono emozioni uniche, rappresentano tutta la bellezza del calcio. Riempiamo e coloriamo lo Zaccheria”.