Ottavo straniero per il San Severo che ufficializza l'arrivo di Nico Cutuli, centrocampista classe 2000, nell'ultima stagione al Panderia Pulido (stessa squadra spagnola della Tercera Division da cui è stato prelevato anche Vega).

"Cutuli è un giocatore di grande fisicità in possesso di tecnica raffinata e capace di impostare il gioco per inserirsi con facilità in area di rigore. Dotato di una grande visione di gioco e tiro dalla distanza, riesce ad esprimere sempre qualità in mezzo al campo grazie alle innate capacità di dribbling e passaggio", commenta il "diesse" Belen Sosa.

Nato a Buenos Aires, ha iniziato la propria carriera come mezz'ala. Spesso però è stato chiamato a ricoprire anche altri ruoli tra cui quelli di trequartista e centrocampista centrale. Nel 2014 si è trasferito in Spagna, dove ha giocato nel CD Tenerife, squadra della Serie B spagnola. Qui ha fatto tutta la trafila del settore giovanile.